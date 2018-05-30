На неопределенный срок: Израиль и сектор Газа объявили о перемирии

Израиль и сектор Газа договорились о прекращении взаимных ракетных обстрелов на неопределенное время.

Боевики движения ХАМАС при помощи посредников договорились с израильскими военными о перемирии ночью в среду, 30 мая, передает Al Jazeera.

Помощь в переговорах сторонам оказали сотрудники египетской разведки. Содействие началось после того, как израильская сторона предупредила Каир, что в случае, если перемирие не будет достигнуто, Израиль предпримет "жесткие ответные меры" в отношении движения.

Подчеркивается, что боевики готовы соблюдать условия соглашения "до тех пор, пока это делает Израиль".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая Израиль возобновил бомбардировки сектора Газа в ответ на обстрелы со стороны боевиков. Отмечалось, что это была вторая за день серия ударов со стороны Израиля.

В ходе первой оказались атакованы 35 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад", которые взяли на себя ответственность за обстрел Израиля.

По предварительным подсчетам, из сектора Газа выпустили около 70 ракет и мин. Часть из них перехватили израильские установки ПРО.

Напряжение на границе сектора Газа сохраняется с марта 2018 года, когда мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками.

Протесты ожесточились в связи с открытием 14 мая посольства США в Иерусалиме.