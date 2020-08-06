На Монблане ожидается обрушение ледника: людей срочно эвакуируют

Власти Италии эвакуируют людей из домов у альпийской вершины Монблан из-за предупреждения о вероятности обвала ледника Планпансье.

Об этом сообщила France24. Огромная ледяная глыба грозит обрушиться из-за высоких температур.

500 тысяч кубических метров льда могут обвалиться и накрыть курортный посёлок в итальянском регионе Валле-д'Аоста недалеко от французской границы

Мэр Стефано Мизерокки в среду, 5 августа, приказал эвакуировать жителей и туристов из района у подножия Монблана, перекрыв при этом дороги, ведущие в долину Валь Ферре.

По сообщениям СМИ, эвакуированы около 70 человек, в основном туристы.

Осенью прошлого года еще одна часть льда ледника Планпансье угрожала обрушиться, что привело к закрытию дорог.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на юго-востоке Исландии большие волны вызвали обвал льда с выводного ледника Брейдамеркурйокудль. Туристам пришлось спасаться бегством.