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На миротворцев ООН напали террористы: много жертв и раненых

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В западноафриканской республике Мали террористы напали на базу ООН, в результате чего были убиты 8 миротворцев, еще 19 – получили ранения.

Атака произошло рано утром в воскресенье, 20 января, на базе в направлении границы с Алжиром, сообщается на странице миссии в Facebook.

При этом, отмечается, что нападение производили боевики, которые связаны с террористической группировкой "Аль-Каида". Многие из них были ликвидированы миротворцами.

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На миротворцев ООН напали террористы: много жертв и раненых

news.un.org

Сообщается, что раненые были госпитализированы в больницы миссии.

Специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Мали Махамат Салех Аннадиф решительно осудил совершенную атаку.

"Это трусливое нападение иллюстрирует решимость террористов сеять хаос. Я призываю к незамедлительным и согласованным действиям всех сил для искоренения угрозы терроризма", – заявил он.

Миротворцы были направлены в Мали в 2012 году

Миротворцы были направлены в Мали в 2012 году

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На миротворцев ООН напали террористы: много жертв и раненых

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Более 13 000 миротворцев дислоцированы в Мали в рамках миссии ООН, созданной после того, как исламистские боевики захватили север Мали в 2012 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мали смертник взорвал военный лагерь. Погибли свыше 50 человек.

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Тема
Миротворческая миссия ООН
Место
Мали
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
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