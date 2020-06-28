На месте резни в Шотландии произошло новое нападение: полиция оцепила район

Дарья Дурова Мир 16:41, 28.06.2020 Обновлено: 16:53, 28.06.2020

В шотландском Глазго в воскресенье, 28 июня, мужчина устроил нападение с ножом возле отеля Park Inn, где два дня назад произошла смертельная резня.

По предварительным данным, в ходе нового нападения пострадал один человек. Полиция оцепила ближайшие улицы, передает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент случился во второй половине дня по улице Аргайл, менее чем в полутора километрах от места предыдущего преступления. В результате пострадал мужчина.

Нападение в Глазго.
Daily Mail

"Было множество криков, парень лежал на земле с кровью по всему телу. Похоже, парень вышел из отеля Premier Inn", – рассказал очевидец происшествия.

В полиции говорят о преступлении как о целенаправленном нападении. Копы отметили, что угрозы для широкой общественности нет.

Нападение в Глазго.
Daily Mail
Нападение в Глазго.
Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе нападения в Глазго 26 июня мужчина нанес смертельные ранения как минимум троим людям. Пострадали еще пятеро, в том числе полицейский.

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Мир

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