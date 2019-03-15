На месте катастрофы двух Boeing 737 нашли трагические совпадения

На месте катастрофы Boeing 737 Ethiopian Airlines в Эфиопии нашли странный обломок, который может связать крушение авиалайнера с похожим трагическим случаем в Индонезии.

Как сообщает агентство Reuters, следствие обнаружило часть стабилизатора — хвостового оперения самолета. Как оказалось, триммер на нем стоял в необычном положении, причем оно было аналогично тому, которое было у разбившегося осенью 2018-го года в Индонезии "Боинга" компании Lion Air.

Отмечается, что положение триммера горизонтального стабилизатора может помочь определить, "клевал" ли самолет носом перед катастрофой.

Издание отмечает, что Федеральное авиационное управление США уже указало на некоторые сходства в этих двух авиакатастрофах.

Напомним, что 10 марта 2019 года самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопцев и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Авиакатастрофа в Эфиопии

29 октября 2018 года такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии. На борту самолета находились 189 человек, в том числе трое детей, два пилота и шесть бортпроводников. Также на борту находились около 20 чиновников из Минфина Индонезии.

Авиакатастрофа в Индонезии

Авиакатастрофа в Индонезии

Как сообщал OBOZREVATEL, Boeing запретила поставки всех самолетов модели 737 MAX.

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