На мелкие кусочки: названа опасная вредная привычка Трампа

Президент США Президент США Дональд Трамп имеет вредную привычку - рвать на мелкие кусочки официальную документацию.

Потом ее склеивают скотчем сотрудники Белого дома. Бывшие представители канцелярии рассказали, что американский лидер по привычке рвет важные документы, которые по закону должны находиться в архиве, передает "Лента. ру".

"Иногда бумаги просто рвут посередине, но иногда они были разорваны так мелко, что выглядели как конфетти", — рассказал один из работников администрации президента.

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По их словам, никто не может уговорить Трампа отказаться от этой привычки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дональд Трамп отказался подписывать коммюнике по итогам саммита G7 ("Большая семерка").