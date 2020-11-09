На Марше народовластия в Беларуси задержали более тысячи человек

В воскресенье, 8 ноября, полиция и ОМОН в Беларуси задержали 1 023 человека во время Марша народовластия против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Задержания на мирных акциях протеста длились с 12 часов дня и до ночи по всей стране. Большинство из них прошли в Минске, передает белорусский правозащитный центр "Вясна".

Также активисты сообщили о задержанных в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Ляховичах и Пинске.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 8 ноября, в городах Беларуси прошел Марш народовластия. С самого утра власти вывели на улицы военную технику и отключили мобильный интернет.