На Марше народовластия в Беларуси задержали более тысячи человек

Карина Бондаренко Мир 07:57, 9.11.2020

В воскресенье, 8 ноября, полиция и ОМОН в Беларуси задержали 1 023 человека во время Марша народовластия против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Задержания на мирных акциях протеста длились с 12 часов дня и до ночи по всей стране. Большинство из них прошли в Минске, передает белорусский правозащитный центр "Вясна".

Также активисты сообщили о задержанных в Березе, Витебске, Бобруйске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Ляховичах и Пинске.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в воскресенье, 8 ноября, в городах Беларуси прошел Марш народовластия. С самого утра власти вывели на улицы военную технику и отключили мобильный интернет.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Россияне после Крыма и Донбасса посягнули еще и на борщ, – Кондратюк

Врач о лечении COVID-19 в Харькове: кислорода нет, мы на уровне аборигенов

Байден изменит политику США по Украине, РФ и Беларуси: эксперты назвали ключевые моменты

Байден – так Байден. А нам свое делать

Порошенко – о борьбе с COVID-19 в Украине: власть живет в параллельном мире