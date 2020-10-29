На Маршалловых островах зафиксировали первые случаи коронавируса

Карина Бондаренко Мир 05:52, 29.10.2020 Обновлено: 06:07, 29.10.2020

Маршалловы острова в Тихом океане подтвердили свои первые случаи заражения коронавирусом. Это положило конец статусу архипелага, как одной из немногих стран в мире без COVID-19.

Правительство сообщило, что заболевание обнаружили у двух рабочих гарнизона армии США после прибытия с Гавайев во вторник, 27 октября, пишет The Guardian.

Отмечается, что 35-летняя женщина и 46-летний мужчина, у которых подтвердили COVID-19, находились на карантине и не имели никаких контактов с населением Маршалловых островов.

Тихоокеанское государство закрыло свои границы еще в начале марта.

Республика Маршалловы острова, площадь которой 181 кв. км, находится на одноименных островах в Тихом океане, немного севернее экватора. Данный регион Океании называют Микронезией. Столицей страны является город Маджуро. В стране проживает около 60 тыс. человек, в основном это маршалльцы (микронезийцы) – 98%, европейцев – около 2%.

Маршалловы острова в Тихом океане.
Карты

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за неделю в период с 19 по 25 октября коронавирусом в мире заразились более 2,8 млн человек, что стало рекордом с начала пандемии.

Комментировать
Мир

Смотрите также

"Слуги" привели в Раду нового депутата, на котором "негде клейма ставить": что известно о скандальном политике

Люсенька из "Мухтара", много врал и не патриот: кто такой новый спикер украинской делегации в ТКГ

Ограничения на зарплаты топ-менеджерам госкомпаний Украины официально сняли

Изнасилование в Кагарлыке: всплыли скандальные факты о судье, отпустившей одного из копов

Мэр Борисполя умер от COVID-19, не дождавшись результатов выборов