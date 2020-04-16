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16 апреля • обновлено в 07:24
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На лайнере возле Майями 250 украинцев застряли из-за карантина

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На борту круизного лайнера Carnival Elation, застрявшего у берегов Майами (штат Флорида, США) еще в марте из-за карантина, оказались заблокированными 250 украинцев.

Все граждане нашей страны, которые оказались в "плену" коронавируса, входят в экипаж судна. Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Выйти на берег они тоже не могут, поскольку до сих пор работали на Багамских островах. Отмечается, что с началом карантина все на судне должны были вернуться домой. Даже купили билеты на середину марта. Но, как говорят представители работодателей, вылететь вовремя не удалось: маршрут был сложным и Москва закрыла небо.

На лайнере возле Майями 250 украинцев застряли из-за карантина

На лайнере возле Майями 250 украинцев застряли из-за карантина

carnival.com

После этого компания-работодатель заказала чартер, чтобы доставить украинцев домой. Говорят, что им удалось договориться и о зеленом коридоре с дипломатами в Америке. Уже 8 апреля они должны были лететь домой, но Киев отказался принимать рейс.

В Министерстве инфраструктуры ответили, что они обеспечивают возврат при условии правильной организации процесса другими ведомствами. Чиновники заверили, что о 250 украинцев помнят и над их возвратом работают.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Карантин в Украине
Место
США
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