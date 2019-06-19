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На курорте в Турции жестоко убили украинца

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В Анталии (Турция) задержали 23-летнего туриста из Украины, которого подозревают в убийстве собственного 80-летнего отца.

Отмечается, что они вместе приехали на отдых,однако в отельном номере между родственниками якобы возник конфликт. Об этом сообщает Anadolu Agency.

По версии следствия, украинец жестоко избил отца после словесной перепалки. Скорая, которая приехала по вызову, констатировала смерть мужчины.

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Подозреваемый украинец

Подозреваемый украинец

aa.com.tr

Подозреваемого в убийстве арестовали, а дело направили в суд, который принял решение арестовать украинского туриста и отправить его на экспертизу в психиатрическую больницу в Адане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одной из больниц Турции скончался 57-летний украинский турист из Запорожья, который неделю пребывал в коме после того, как его избил россиянин на курорте Аланья.

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Тема
Криминал
Место
Турция
Теги
криминалТурция
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Николаев Олег
Николаев Олег
Хoxлы, что вами творится? Ведь раньше вы такого не делали. Я читаю Обоз, тут каждый день такое, что волосы дыбом.
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Peker Vladimir
Peker Vladimir
Биомусор утилизируют по всему свету! :))))
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CARGO 100
CARGO 100
Что-то меня берут сомнения ... Сыну 23, папе 80-т ... Вместе в Анталию. У сына шо, бабы нет? Может "папа" богатенький ? По нонешним наклонностям в Украине, "сын" вполне и за "жену" сойдёт ...
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