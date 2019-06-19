На курорте в Турции жестоко убили украинца

В Анталии (Турция) задержали 23-летнего туриста из Украины, которого подозревают в убийстве собственного 80-летнего отца.

Отмечается, что они вместе приехали на отдых,однако в отельном номере между родственниками якобы возник конфликт. Об этом сообщает Anadolu Agency.

По версии следствия, украинец жестоко избил отца после словесной перепалки. Скорая, которая приехала по вызову, констатировала смерть мужчины.

Подозреваемый украинец aa.com.tr

Подозреваемого в убийстве арестовали, а дело направили в суд, который принял решение арестовать украинского туриста и отправить его на экспертизу в психиатрическую больницу в Адане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одной из больниц Турции скончался 57-летний украинский турист из Запорожья, который неделю пребывал в коме после того, как его избил россиянин на курорте Аланья.

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