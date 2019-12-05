На курорте в Польще взорвался дом: много погибших и пропавших безвести. Фото

В курортной местности Щирк на юге Польши в доме взорвался газопровод. Погибли по меньшей мере шесть человек.

Инцидент произошел в среду 4 декабря, передает "Польское радио". Взрыв разрушил трехэтажный дом (посмотреть фото, доскролльте до конца).

"В результате взрыва бытового газа в среду вечером в курортной местности Щирк на юге Польши полностью разрушен трехэтажный особняк. Погибли как минимум шесть человек. Спасатели ищут под завалом еще двух жильцов дома", – говорится в сообщении.

В Польше в доме взорвался баллон Twitter \ Łukasz Klimaniec

На месте происшествия работают около 100 пожарных, а также обученные для поисков людей собаки.

Как сообщил начальник областного управления государственной пожарной охраны Яцек Клещевський, во время поисково-спасательных работ исследовано примерно половину завала.

По предварительным данным, причиной взрыва стало повреждение во время ремонтных работ подземного газопровода среднего давления, проходящего мимо жилого дома.

Президент Польши Анджей Дуда в своем Twitter выразил надежду, что спасателям удастся извлечь из-под завала живых людей.

В результате взрыва газового баллона в Польше погибли шесть человек Twitter \ Policja Śląska

В результате взрыва газового баллона в Польше погибли шесть человек Twitter \ Policja Śląska

В результате взрыва газового баллона в Польше погибли шесть человек Twitter \ Łukasz Klimaniec

#AkcjaRatownicza #Szczyrk #policjanci zabezpieczają miejsce eksplozji и zawalenia się budynku mieszkalnego, na miejscu pracuje blisko 50 policjantów z Bielska Białej oraz KWP w Katowicach, mundurowi skupiają się na ustaleniu ilu osobom potrzebna jest pomoc @KGPSP pic.twitter.com/cjt2CIyIHP - Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) 4 декабря 2019 г.

Wybuch gazu w Szczyrku. Dom całkowicie zniszczony. Strażacy: w domu mogło być nawet osiem osób, w tym dzieci. Burmistrz Szczyrku: to może być największa tragedia w historii Szczyrku pic.twitter.com/edR4ynaOcT - Łukasz Klimaniec (@LKlimaniec) 4 декабря 2019 г.

Tragiczne wieści ze Szczyrku. Pod gruzami domu, który runął na skutek wybuchu gazu, znaleziono już ciała 4 osób, w tym dziecka. Trwa akcja ratownicza. Strażacy i inni funkcjonariusze pracują z najwyższą determinacją. Wciąż jest nadzieja na odnalezienie żywych ludzi. - Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 5 декабря 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, 3 декабря в Белгороде (Россия) в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб один житель и пострадали пять человек.

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