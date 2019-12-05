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5 декабря • обновлено в 13:11
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На курорте в Польще взорвался дом: много погибших и пропавших безвести. Фото

1.3т
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В курортной местности Щирк на юге Польши в доме взорвался газопровод. Погибли по меньшей мере шесть человек.

Инцидент произошел в среду 4 декабря, передает "Польское радио". Взрыв разрушил трехэтажный дом (посмотреть фото, доскролльте до конца).

"В результате взрыва бытового газа в среду вечером в курортной местности Щирк на юге Польши полностью разрушен трехэтажный особняк. Погибли как минимум шесть человек. Спасатели ищут под завалом еще двух жильцов дома", – говорится в сообщении.

В Польше в доме взорвался баллон

В Польше в доме взорвался баллон

Twitter \ Łukasz Klimaniec

На месте происшествия работают около 100 пожарных, а также обученные для поисков людей собаки.

Как сообщил начальник областного управления государственной пожарной охраны Яцек Клещевський, во время поисково-спасательных работ исследовано примерно половину завала.

По предварительным данным, причиной взрыва стало повреждение во время ремонтных работ подземного газопровода среднего давления, проходящего мимо жилого дома.

Президент Польши Анджей Дуда в своем Twitter выразил надежду, что спасателям удастся извлечь из-под завала живых людей.

В результате взрыва газового баллона в Польше погибли шесть человек

В результате взрыва газового баллона в Польше погибли шесть человек

Twitter \ Policja Śląska

В результате взрыва газового баллона в Польше погибли шесть человек

В результате взрыва газового баллона в Польше погибли шесть человек

Twitter \ Policja Śląska

В результате взрыва газового баллона в Польше погибли шесть человек

В результате взрыва газового баллона в Польше погибли шесть человек

Twitter \ Łukasz Klimaniec

Как писал OBOZREVATEL, 3 декабря в Белгороде (Россия) в жилом доме произошел взрыв бытового газа, в результате которого погиб один житель и пострадали пять человек.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Польша
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Хо Хол
Хо Хол
"в Польще" - это где?
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