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10 февраля • обновлено в 18:41
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На круизном лайнере с украинцами еще у 60 больных подтвердили коронавирус

1.7т
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Еще 60 новых случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировали на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Йокогама.

В общем положительный тест на вирус прошли уже 130 человек, в том числе и один украинец. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на правительственные источники.

Как отметил министр здравоохранения Кацунобу Като, власти рассматривают возможность протестировать всех членов экипажа и пассажиров на судне на коронавирус.

Количество зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess почти удвоилось

Количество зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess почти удвоилось

По его словам, им позволят покинуть лайнер только после того, как будут известны все результаты этих исследований.

"Мы должны отреагировать на беспокойство общественности", – добавил Като.

Он напомнил, что 9 февраля стало известно о том, что у пяти членов экипажа и одного пассажира – это четверо филиппинцев, один американец и один украинец в возрасте от 20 до 70 лет – подтвердилось заражение вирусом. При этом, как подчеркнули в пресс-службе местного Минздрава, у этих людей не проявлялись никакие серьезные симптомы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
Тема
Коронавирус
Место
Япония
Тег
вирус
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