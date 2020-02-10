На круизном лайнере с украинцами еще у 60 больных подтвердили коронавирус

Еще 60 новых случаев заражения новым типом коронавируса зафиксировали на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Йокогама.
В общем положительный тест на вирус прошли уже 130 человек, в том числе и один украинец. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на правительственные источники.
Как отметил министр здравоохранения Кацунобу Като, власти рассматривают возможность протестировать всех членов экипажа и пассажиров на судне на коронавирус.
Количество зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess почти удвоилось
По его словам, им позволят покинуть лайнер только после того, как будут известны все результаты этих исследований.
"Мы должны отреагировать на беспокойство общественности", – добавил Като.
Он напомнил, что 9 февраля стало известно о том, что у пяти членов экипажа и одного пассажира – это четверо филиппинцев, один американец и один украинец в возрасте от 20 до 70 лет – подтвердилось заражение вирусом. При этом, как подчеркнули в пресс-службе местного Минздрава, у этих людей не проявлялись никакие серьезные симптомы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Японии по подозрению на наличие смертельного коронавируса задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек.
По данным Министерства иностранных дел Украины, по меньшей мере 25 украинских граждан находятся на борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess.
9 февраля стало известно, что коронавирусом заразился украинец, который является членом экипажа.
В комитете Верховной Рады рассказали, что украинец проведет в изоляции не менее 14 дней, и поделились деталями.
Вскоре стало известно, что на борту круизного лайнера Diamond Princess находятся еще двое украинцев с симптомами заражения коронавирусом, которые уже вторые сутки не выходят из кают.
В целом по состоянию на утро 10 февраля жертвами коронавируса 2019-nCoV уже стали 910 человек. Только за последние сутки количество погибших увеличилось на 99.
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