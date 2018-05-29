На КремьТВ оконфузились с "Л/ДНР": показательное видео

На российском телевидении подтвердили, что террористических "Л/ДНР" как таковых не существует.
Об этом можно судить, исходя из видео передачи главного пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева на канале "Россия 24".
Так, в эфире программы показывается карта с украинскими городами, которые временно оккупировали террористы. Российские пропагандисты показывают эти населенные пункты украинскими.
При этом "Л/ДНР" на карте не упоминаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты похвастались тем, что вскоре в Санкт-Петербурге запустят скоростную трамвайную сеть, используя при этом фото из Киева.
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