На КремльТВ потребовали референдума о вхождении Украины в Россию

Российский пропагандист Игорь Коротченко заявил, что в Украине необходимо провести референдум о вхождении большей части ее территорий в Российскую Федерацию.
Он убежден, что население страны якобы поддержит идею объединения с агрессором, который пятый год ведет против него войну. Бредовую идею для президента Владимира Зеленского рупор Кремля предложил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Зеленскому я мог бы пожелать только одно, если у него действительно есть политическое мужество и забота о своих гражданах – провести референдум с только двумя вопросами. Первое – хотите ли вы наряду с украинским получить гражданство Российской Феедрации? И второй вопрос – хотели бы вы стать частью Российской Федерации? Вот это был бы действительно хороший старт. А результаты мы все знаем, какие. Вся восточная и южная Украина проголосовали бы за интеграцию с Россией, а запад, ну, пошел бы себе в Европу", – высказался скандальный Коротченко.
Референдум
Facebook Владимира Вятровича
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Об этом заявил глава его администрации Андрей Богдан 21 мая.
Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что такое намерение Зеленского грозит исчезновением государства.
Тем временем командирам ВСУ уже поручили узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".
Позднее Зеленский заявил, что отвергает возможность ведения переговоров с Россией.
Кроме того, он пообещал защитить Украину от агрессора, не отдав ни пяди земли.
Что касается референдума, то глава государства заверил, что он не будет иметь законодательной инициативы – это лишь способ выяснить мнение общества.
Тем временем, у Путина вовсе заявили о невозможности ведения мирных переговоров с Украиной. Так, секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал войну в Украине гражданской.
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