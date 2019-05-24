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/Новости мира

На КремльТВ потребовали референдума о вхождении Украины в Россию

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Российский пропагандист Игорь Коротченко заявил, что в Украине необходимо провести референдум о вхождении большей части ее территорий в Российскую Федерацию.

Он убежден, что население страны якобы поддержит идею объединения с агрессором, который пятый год ведет против него войну. Бредовую идею для президента Владимира Зеленского рупор Кремля предложил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Зеленскому я мог бы пожелать только одно, если у него действительно есть политическое мужество и забота о своих гражданах – провести референдум с только двумя вопросами. Первое – хотите ли вы наряду с украинским получить гражданство Российской Феедрации? И второй вопрос – хотели бы вы стать частью Российской Федерации? Вот это был бы действительно хороший старт. А результаты мы все знаем, какие. Вся восточная и южная Украина проголосовали бы за интеграцию с Россией, а запад, ну, пошел бы себе в Европу", – высказался скандальный Коротченко.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Хохлоёбов Вася
Хохлоёбов Вася
идите на хуй, чушкари. живите на свои.
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Каипецкая Лидия
Каипецкая Лидия
Россияне оживились при слове "референдум"
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
А результаты мы все знаем, какие ? Ну ещё бы, опыт и результат крымского референдума под дулами автоматов и без наблюдателей хоть от кого-то, не прошли даром !
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