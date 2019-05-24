На КремльТВ потребовали референдума о вхождении Украины в Россию

Российский пропагандист Игорь Коротченко заявил, что в Украине необходимо провести референдум о вхождении большей части ее территорий в Российскую Федерацию.

Он убежден, что население страны якобы поддержит идею объединения с агрессором, который пятый год ведет против него войну. Бредовую идею для президента Владимира Зеленского рупор Кремля предложил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Зеленскому я мог бы пожелать только одно, если у него действительно есть политическое мужество и забота о своих гражданах – провести референдум с только двумя вопросами. Первое – хотите ли вы наряду с украинским получить гражданство Российской Феедрации? И второй вопрос – хотели бы вы стать частью Российской Федерации? Вот это был бы действительно хороший старт. А результаты мы все знаем, какие. Вся восточная и южная Украина проголосовали бы за интеграцию с Россией, а запад, ну, пошел бы себе в Европу", – высказался скандальный Коротченко.

Референдум Facebook Владимира Вятровича

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