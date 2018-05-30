На КремльТВ "оккупировали" Киев

На российском телевидении озвучили прокремлевский миф о том, что Украина не имеет собственной истории, а фраза "Киев — мать городов русских" указывает на прямую связь украинской столицы со страной-агрессором (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Соответствующие пропагандистские фейки распространили российский политолог Сергей Михеев и ведущий Владимир Соловьев в эфире его шоу на телеканале "Россия 1".

"В Украине очень любят говорить о глубоких корнях, древней истории. Уважаемые! Вот эта попытка обосновать свое существование за счет иностранного центра, идеологического, исторического (намек на партнерство с Западом. — Ред.) — это свидетельство того, что никаких корней нету! Что это выдуманный проект, что это несостоявшееся государство!" — высказался Михеев, продвигая в массы российского общества любимый вымысел Кремля об искусственно отделенной Украине.

Однако его коллега Андрей Окара, выслушав пропагандистский спич, напомнил, что традиционно Киев называют матерью городов русских и именно с него началась история Киевской Руси.

Соловьев, который также вклинился в дискуссию, истолковал известную фразу на свой лад, и выразил уверенность в том, что ее основной смысл — принадлежность украинской столицы к исконно русским землям.

"Вот именно — русских, но не украинских", — с ухмылкой сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соловьев также заявил, что считает независимость Украины случайностью.