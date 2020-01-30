"Говорить о победе нельзя": Ясько отчиталась о контактах Украины с РФ в ПАСЕ

Представители Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы во время зимней сессии не шли ни на какие контакты с российскими парламентариями.

Такое заявление сделала глава украинской делегации, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, передает "Укринформ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, украинцы общались с коллегами, кроме членов российской делегации. "Ни на какие контакты с РФ наша делегация во время этого визита не шла. Конечно, когда в комитетах и ​​политических группах поднимаются вопросы со стороны РФ – мы отвечаем на это", – рассказала Ясько.

Ясько отчиталась о контактах Украины с РФ в ПАСЕ Скриншот из видео

Оценивая результаты зимней сессии для новой украинской делегации, она отметила, что "говорить о победе нельзя, но старт является положительным".

Ясько также сообщила об инициативах, которые зарегистрировали члены украинской делегации: связанные с экологией и правами женщин.

"Мы будем устанавливать новые контакты, работать в политических группах и комитетах. Мы понимаем, что не хватает украинского голоса там. Будем продолжать доносить свою позицию. Если кто-то не понимает этой позиции, не соглашается – убеждать", – рассказала нардеп.

Ясько добавила, что дальше украинскую делегацию ждет большая работа по анализу зимней сессии и обработки стратегии на дальнейшую деятельность в Ассамблее. "Надо анализировать и разрабатывать стратегию. Как доносить позицию до тех делегаций, которые нас не поддерживают", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в ПАСЕ согласовали предварительный проект решения касательно обжалования полномочий российской делегации из-за нарушения обязательств. РФ полностью оправдали.

Украинский МИД жестко отреагировал на резолюцию, назвав такие действия кощунством.

Перед этим произошел не менее показательный факт. Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали заместителя председателя нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора Петра Толстого.

В Парламентской ассамблее Совета Европы в среду, 29 января, окончательно утвердили все полномочия делегации России.

Ясько отреагировала, заявив, что решения по возврату российской делегации, и, более того, избрание вице-спикером делегата от РФ Петра Толстого показывают реальную ситуацию в организации.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!