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30 января • обновлено в 20:49
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"Говорить о победе нельзя": Ясько отчиталась о контактах Украины с РФ в ПАСЕ

2.1т
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Представители Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы во время зимней сессии не шли ни на какие контакты с российскими парламентариями.

Такое заявление сделала глава украинской делегации, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, передает "Укринформ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По ее словам, украинцы общались с коллегами, кроме членов российской делегации. "Ни на какие контакты с РФ наша делегация во время этого визита не шла. Конечно, когда в комитетах и ​​политических группах поднимаются вопросы со стороны РФ – мы отвечаем на это", – рассказала Ясько.

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Ясько отчиталась о контактах Украины с РФ в ПАСЕ

Ясько отчиталась о контактах Украины с РФ в ПАСЕ

Скриншот из видео

Оценивая результаты зимней сессии для новой украинской делегации, она отметила, что "говорить о победе нельзя, но старт является положительным".

Ясько также сообщила об инициативах, которые зарегистрировали члены украинской делегации: связанные с экологией и правами женщин.

"Мы будем устанавливать новые контакты, работать в политических группах и комитетах. Мы понимаем, что не хватает украинского голоса там. Будем продолжать доносить свою позицию. Если кто-то не понимает этой позиции, не соглашается убеждать", – рассказала нардеп.

Ясько добавила, что дальше украинскую делегацию ждет большая работа по анализу зимней сессии и обработки стратегии на дальнейшую деятельность в Ассамблее. "Надо анализировать и разрабатывать стратегию. Как доносить позицию до тех делегаций, которые нас не поддерживают", – резюмировала она.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Елизавета Ясько
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Что то у наших «парламентеры» дешевые понты. Как девочки обиделись и ушли. Ждали когда позовут. Не позвали - сами пришли. Какое отношение может быть к таким дешевкам? Россия хлюпнула дверью и 4 года ждала когда позовут. А позвали не из-за денег (это отмазка для лохов). ЕС беднее России??? Позвали когда поняли что без России многие проблем не решаются. А теперь уважают и не дергаются - знают что Россия хрен прогнется
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Привітала толстого з обранням. А каже, ме було контактів.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Да что это за мpaзь?
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