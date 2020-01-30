"Говорить о победе нельзя": Ясько отчиталась о контактах Украины с РФ в ПАСЕ

Представители Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы во время зимней сессии не шли ни на какие контакты с российскими парламентариями.
Такое заявление сделала глава украинской делегации, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, передает "Укринформ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По ее словам, украинцы общались с коллегами, кроме членов российской делегации. "Ни на какие контакты с РФ наша делегация во время этого визита не шла. Конечно, когда в комитетах и политических группах поднимаются вопросы со стороны РФ – мы отвечаем на это", – рассказала Ясько.
Ясько отчиталась о контактах Украины с РФ в ПАСЕ
Скриншот из видео
Оценивая результаты зимней сессии для новой украинской делегации, она отметила, что "говорить о победе нельзя, но старт является положительным".
Ясько также сообщила об инициативах, которые зарегистрировали члены украинской делегации: связанные с экологией и правами женщин.
"Мы будем устанавливать новые контакты, работать в политических группах и комитетах. Мы понимаем, что не хватает украинского голоса там. Будем продолжать доносить свою позицию. Если кто-то не понимает этой позиции, не соглашается – убеждать", – рассказала нардеп.
Ясько добавила, что дальше украинскую делегацию ждет большая работа по анализу зимней сессии и обработки стратегии на дальнейшую деятельность в Ассамблее. "Надо анализировать и разрабатывать стратегию. Как доносить позицию до тех делегаций, которые нас не поддерживают", – резюмировала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в ПАСЕ согласовали предварительный проект решения касательно обжалования полномочий российской делегации из-за нарушения обязательств. РФ полностью оправдали.
Украинский МИД жестко отреагировал на резолюцию, назвав такие действия кощунством.
Перед этим произошел не менее показательный факт. Вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали заместителя председателя нелегитимной Госдумы России, главу делегации страны-агрессора Петра Толстого.
В Парламентской ассамблее Совета Европы в среду, 29 января, окончательно утвердили все полномочия делегации России.
Ясько отреагировала, заявив, что решения по возврату российской делегации, и, более того, избрание вице-спикером делегата от РФ Петра Толстого показывают реальную ситуацию в организации.
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