Главная Новости
13 ноября • обновлено в 05:55
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

На коленях: СМИ показали всю суть войны в одном фото из Израиля

1.9т
Читать материал на украинском

Сеть поразил снимок, сделанный во время обстрелов в Израиле 12 ноября.

Фото показал в своем Telegram-канале "Дежурный по Израилю" журналист Марк Новиков. Он назвал фотографию очень сильной.

На изображении – девушка, которая упала на колени и закрыла голову руками во время обстрела. Примечательно, что, по всей видимости, она участница свадебного действа, так как облачена в белый наряд.

Новости
Израиль срочно закрывает дипмиссию в Украине: что произошло
На коленях: СМИ показали всю суть войны в одном фото из Израиля

Telegram Марка Новикова

Возле нее на фото можно увидеть авто, украшенное свадебными атрибутами.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильские военные в ночь на 12 ноября точечно ликвидировали одного из лидеров террористической организации “Исламский Джихад” Баху Абу аль-Ату. Этот человек был ответственен за ежемесячные обстрелы израильских приграничных городов. В ответ на это боевики выпустили десятки ракет по Израилю, включая центральные города.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Израиль
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
1
Смешно
0
Интересно
9
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Господи, какой же бред.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения