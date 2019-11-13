На коленях: СМИ показали всю суть войны в одном фото из Израиля

Сеть поразил снимок, сделанный во время обстрелов в Израиле 12 ноября.

Фото показал в своем Telegram-канале "Дежурный по Израилю" журналист Марк Новиков. Он назвал фотографию очень сильной.

На изображении – девушка, которая упала на колени и закрыла голову руками во время обстрела. Примечательно, что, по всей видимости, она участница свадебного действа, так как облачена в белый наряд.

Telegram Марка Новикова

Возле нее на фото можно увидеть авто, украшенное свадебными атрибутами.

Как сообщал OBOZREVATEL, израильские военные в ночь на 12 ноября точечно ликвидировали одного из лидеров террористической организации “Исламский Джихад” Баху Абу аль-Ату. Этот человек был ответственен за ежемесячные обстрелы израильских приграничных городов. В ответ на это боевики выпустили десятки ракет по Израилю, включая центральные города.

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