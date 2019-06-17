На Китай обрушилось мощное землетрясение: есть погибшие

В Китае в понедельник, 17 июня, произошло мощное землетрясение. Толчки магнитудой 6.0 зафиксировали на юго-западе страны.

Как сообщает China Daily, в результате природного явления погибли минимум пять человек, один пропал без вести, еще 26 пострадали.

Землетрясение произошло вечером, около 22:55 по местному времени, на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу.

По информации геологической службы США, эпицентр находился в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин (Сычуань). Очаг залегал на глубине 10 км.

Отметим, провинция Сычуань является одним из наиболее сейсмоопасных регионов Китая, где землетрясения происходят регулярно. В мае 2008 года здесь произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8.0.

Иллюстрация. Землетрясение Фокус.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мощное землетрясение всколыхнуло Филлипины. В катаклизме погибло одиннадцать человек.

В марте в южной части Перу произошло второе мощное землетрясение в стране за последние полгода, магнитуда которого составила 7,1. Очевидцы происшествия сообщали, что толчки ощущались по всей территории страны, а также на севере Чили.

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