На Китай налетел тайфун: 18 погибших, 14 пропавших без вести

В Китае в восточной провинции Чжэцзян из-за налетевшего тайфуна "Лекима" произошел масштабный оползень, в результате чего 18 человек погибли и еще 14 пропали без вести, эвакуировано более миллиона жителей.

Как пишет Reuters со ссылкой на телекомпанию CCTV, скорость ветра достигла 187 километров в час (чтобы просмотреть видео, доскролльте до кнца страницы).

Из-за непогоды были эвакуированы 800 тысяч жителей провинции и 250 тысяч жителей Шанхая. Около 3 миллионов домохозяйств в провинции Чжэцзян были отключены от электроенергии из-за сильных ветров и дождей.

Также отменены 625 рейсов в крупных аэропортах страны: Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и Чэнду. Отменены десятки поездов.

Синоптики прогнозируют, что 11 августа шторм дойдет до провинции Цзянсу и вернется к Желтому морю, затем он достанется провинции Шаньдун.

