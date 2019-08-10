Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

На Китай налетел тайфун: 18 погибших, 14 пропавших без вести

953 Читать материал на украинском

В Китае в восточной провинции Чжэцзян из-за налетевшего тайфуна "Лекима" произошел масштабный оползень, в результате чего 18 человек погибли и еще 14 пропали без вести, эвакуировано более миллиона жителей.

Как пишет Reuters со ссылкой на телекомпанию CCTV, скорость ветра достигла 187 километров в час (чтобы просмотреть видео, доскролльте до кнца страницы).

Из-за непогоды были эвакуированы 800 тысяч жителей провинции и 250 тысяч жителей Шанхая. Около 3 миллионов домохозяйств в провинции Чжэцзян были отключены от электроенергии из-за сильных ветров и дождей.

Новости
На Петербург обрушился сильный ливень: люди в трусах купались в лужах

Также отменены 625 рейсов в крупных аэропортах страны: Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне и Чэнду. Отменены десятки поездов.

Тайфун

Тайфун

Карачун

Синоптики прогнозируют, что 11 августа шторм дойдет до провинции Цзянсу и вернется к Желтому морю, затем он достанется провинции Шаньдун.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 9 августа, в Одессе прошел ливень со штормовым ветром. В результате в городе очень затруднилось движение, остановились трамваи.

Также под Ривне вследствие непогоды погибла пожилая женщина. На нее упали оборвавшиеся провода.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Китай
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
На фотках-тёлки огонь!Скорее всего шумерки работают в любую погоду!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...