На кирпичном заводе в Польше взорвалась печь: 10 человек получили ранения

На кирпичном заводе в Ярушуве, недалеко от Вроцлава, 22 июня произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 работников.

Около 12:45 взорвалась обжиговая печь, сообщает RMF FM.

Двое работников завода получили серьезные травмы, их экстренно эвакуировали на вертолетах. Еще семерых пострадавших с менее тяжелыми травмами также госпитализировали.

По предварительным данным, взорвалась угольная пыль. Точную причину происшествия установят эксперты.

Сама конструкция завода серьезно не повреждена.

На кирпичном заводе в Ярушуве произошел взрыв Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Польше прогремел мощный взрыв на заводе химических отходов. Огонь был настолько сильным, что клубы дыма были видны из городов, расположенных на расстоянии более 20 километров от места происшествия.