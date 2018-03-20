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Авраам Шмулевич
Авраам Шмулевич
раввин, политологВсе статьи автора

На Кавказе может начаться новая война

16.7т

12 – 17 марта в Азербайджане прошли широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений вооружённых сил республики. К учениям привлечено до 25 тысяч военнослужащих личного состава, 250 единиц танков и другой бронетехники, до тысячи ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Впервые к учениям привлекли экипажи вертолетов.

"В учениях с лета прошлого годам были отработаны меры взаимодействия между различными видами войск, их координация, отработаны операции наступательного и оборонительного характера, в том числе прорыва линии обороны противника и защиты собственных позиций, в условиях, максимально приближенных к боевым", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава НПО "Военные журналисты" Узеир Джафаров.

Предыдущие масштабные учения Азербайджан проводил недавно, восемь месяцев назад. Они были почти такими же мощными – 23 тыс. военнослужащих.

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков считает, что учения армии Азербайджана являются подготовительным шагом к вводу войск на территорию Нагорного Карабаха.

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"Численность личного состава в 25 тысяч человек сильно напоминает группировку вторжения в Нагорный Карабах... Масштаб учений не сопоставим с азербайджанской армией".

Павел Фельгенгауэр: "Эти военные учения – подготовка к войне в Карабахе".

Армянская сторона отвечает. В Карабахе прошли танковые учения, армия НКР сообщает, что над Карабахом сбили азербайджанский дрон (Баку опровергает).

Одновременно, 19 марта, начались крупные учения в Южном Военном Округе РФ.

Маневры проходят на 19 полигонах ЮВО в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах дислокации российских военных баз ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

20 марта провели учения самолеты Южного Военного Округа и корабли Каспийской флотилии. В них, в том числе, участвовали ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", которые ранее обстреливали Сирию.

Одновременно, 19 марта, в качестве первого указа после избрания на пост Президента, Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы сроком до двух месяцев в Вооруженных силах Российской Федерации, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

Синхронность действий армий Азербайджана и РФ говорит против того, что это обычные плановые учения.

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"Слава Богу, что война идет на чужой территории"

Варианты возможны всякие.

Возможно, учения так и останутся учениями.

Но и военный сценарий исключать нельзя.

В том числе и такой: наступление Азербайджана на Карабах, боевые действия по всей армяно-азербайджанской границе, требование РФ прекратить войну и ввести российские силы разграничения, требования к Грузии срочно пропустить российский "контингент миротворцев", в случае отказа – "операция по принуждению Грузии к транзиту" гуманитарных миротворческих сил. И в случае согласия, и в случае отказа – мягкая оккупация территории Грузии.

Азербайджан при этом получает де-факто те территории, которые он сможет занять в начале наступления, если этих территорий будет недостаточно "российские миротворцы" выдавят с них армянские силы и передадут Азербайджану.

Конечно, это самый алармистский сценарий. Но опыт последних лет в отношении России учит, что ожидать тут можно абсолютно всего, и самые крайние прогнозы оказываются верными.

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Место
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