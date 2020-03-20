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20 марта • обновлено в 10:39
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На Канарах застряли 80 украинцев из-за карантина: туристы попросили о помощи

1.3т
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На Тенерифе (Канарские острова) около 80 украинцев оказались заблокированы и не смогли попасть на специальный рейс в Киев из-за карантина в связи со вспышкой коронавируса.

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Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Сообщение между островом и материковой Испанией прервано. Как рассказали украинцы, консульство посоветовало им взять билеты на авиарейс Мадрид-Киев на воскресенье, но с острова их не выпустили, а авиаперевозчик отказался вернуть деньги за авиабилеты.

На Канарах застряли 80 украинцев из-за карантина

На Канарах застряли 80 украинцев из-за карантина

Среди последних предложений, как украинцам добраться домой – чартер за билет на который хотят 400 евро. В консульстве ситуацию пока не прокомментировали.

"Мы очень просим забрать нас и снизить цену на авиабилет или вернуть деньги за билет, который мы так и не сможем использовать", – рассказала одна из 80 туристов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за закрытия границ во многих европейских странах в связи с пандемией коронавируса, а также отменой авиарейсов в Украину с 17 марта, сотни людей остались без возможности вернуться домой.

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Автор
Ирина Кулинич
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Livesey David
Livesey David
Пеця с семьёй и слугами?
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Поближе не нашлось унитазов вам чистить?))
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Гоша Злой
Гоша Злой
это просто скандал!) а с Мальдив никого не нужно забрать?)
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