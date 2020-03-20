На Канарах застряли 80 украинцев из-за карантина: туристы попросили о помощи

На Тенерифе (Канарские острова) около 80 украинцев оказались заблокированы и не смогли попасть на специальный рейс в Киев из-за карантина в связи со вспышкой коронавируса.
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Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Сообщение между островом и материковой Испанией прервано. Как рассказали украинцы, консульство посоветовало им взять билеты на авиарейс Мадрид-Киев на воскресенье, но с острова их не выпустили, а авиаперевозчик отказался вернуть деньги за авиабилеты.
На Канарах застряли 80 украинцев из-за карантина
Среди последних предложений, как украинцам добраться домой – чартер за билет на который хотят 400 евро. В консульстве ситуацию пока не прокомментировали.
"Мы очень просим забрать нас и снизить цену на авиабилет или вернуть деньги за билет, который мы так и не сможем использовать", – рассказала одна из 80 туристов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за закрытия границ во многих европейских странах в связи с пандемией коронавируса, а также отменой авиарейсов в Украину с 17 марта, сотни людей остались без возможности вернуться домой.
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