На Индию и Бангладеш обрушился смертоносный циклон: угрозу назвали опаснее COVID-19. Фото и видео

Мощный циклон под названием "Амфан" накрыл Восточную Индию и Бангладеш, убив по меньшей мере 14 человек и уничтожив тысячи домов.

Наибольшие разрушения потерпел густонаселенный индийский штат Западная Бенгалия. Об этом сообщает CNN, многие СМИ также публикуют на своих официальный страничках в соцсетях фото и видео последствий стихии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Пострадала вся южная часть штата. Мы в шоке. На то, чтобы оценить ущерб, уйдет три-четыре дня. Циклон повлиял на электроснабжение и разрушил многие дома, мосты и набережные", – заявила в ходе пресс-конференции главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи.

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш Reuters

По ее словам, по меньшей мере 10 человек погибли только в ее штате. Жизни еще четырех стихия унесла в соседнем Бангладеш.

"Мы столкнулись с большим ущербом и разрушениями, чем от COVID-19", – добавила Бенерджи.

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш Reuters

В индийской Национальной службе реагирования на стихийные бедствия сообщили об эвакуации примерно 450 тыс. человек из штатов Западная Бенгалия и Орисса. А в Бангладеш власти эвакуировали больше 2 млн жителей, там военные приведены в состояние боевой готовности.

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш twitter.com/EricHolthaus

При этом подчеркивается, что пандемия коронавируса значительно усложнила подготовку к шторму. В частности, полицейские Западной Бенгалии заявили, что многие люди отказываются укрыться в убежищах из-за страха заразиться COVID-19.

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш Reuters

Метеорологи же констатируют, что "Амфан" является самым мощным за последние годы ураганом в Бенгальском заливе, максимальная скорость порывов ветра при нем достигает 265 км/ч.

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш twitter.com/ajplus

Другие специалисты предупреждают, что "Амфан" может стать первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, обрушившегося на побережье Ориссы и унесшего жизни более 9 тыс. человек.

Циклон "Амфан" в Индии и Бангладеш

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш twitter.com/hashtag/CycloneAmphan?src=hashtag_click

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш twitter.com/hashtag/CycloneAmphan?src=hashtag_click

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш twitter.com/ajplus

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш twitter.com/ajplus

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш twitter.com/EricHolthaus

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш twitter.com/EricHolthaus

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш twitter.com/EricHolthaus

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш Reuters

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш Reuters

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш Reuters

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш Reuters

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш Reuters

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш Reuters

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш twitter.com/deepscribble

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш CNN

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш CNN

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш CNN

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спутник NASA заснял тропический циклон "Амфан", который бушует в Индийском океане. Масштабы явления поражают.