На Индию и Бангладеш обрушился смертоносный циклон: угрозу назвали опаснее COVID-19. Фото и видео

Мощный циклон под названием "Амфан" накрыл Восточную Индию и Бангладеш, убив по меньшей мере 14 человек и уничтожив тысячи домов.

Наибольшие разрушения потерпел густонаселенный индийский штат Западная Бенгалия. Об этом сообщает CNN, многие СМИ также публикуют на своих официальный страничках в соцсетях фото и видео последствий стихии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Пострадала вся южная часть штата. Мы в шоке. На то, чтобы оценить ущерб, уйдет три-четыре дня. Циклон повлиял на электроснабжение и разрушил многие дома, мосты и набережные", – заявила в ходе пресс-конференции главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи.

Последствия циклона "Амфан" в Индии и Бангладеш Reuters

По ее словам, по меньшей мере 10 человек погибли только в ее штате. Жизни еще четырех стихия унесла в соседнем Бангладеш.

"Мы столкнулись с большим ущербом и разрушениями, чем от COVID-19", – добавила Бенерджи.

В индийской Национальной службе реагирования на стихийные бедствия сообщили об эвакуации примерно 450 тыс. человек из штатов Западная Бенгалия и Орисса. А в Бангладеш власти эвакуировали больше 2 млн жителей, там военные приведены в состояние боевой готовности.

При этом подчеркивается, что пандемия коронавируса значительно усложнила подготовку к шторму. В частности, полицейские Западной Бенгалии заявили, что многие люди отказываются укрыться в убежищах из-за страха заразиться COVID-19.

Метеорологи же констатируют, что "Амфан" является самым мощным за последние годы ураганом в Бенгальском заливе, максимальная скорость порывов ветра при нем достигает 265 км/ч.

Другие специалисты предупреждают, что "Амфан" может стать первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, обрушившегося на побережье Ориссы и унесшего жизни более 9 тыс. человек.

As Cyclone Amphan hit eastern India and Bangladesh, evacuation of millions were complicated by the coronavirus pandemic https://t.co/SE1czVDnJ7 pic.twitter.com/xwUmuiZYc3 — Reuters (@Reuters) May 20, 2020

My heart is breaking for India and Bangladesh today as Cyclone Amphan makes landfall.



This is the story of the climate emergency over and over and over again: The most marginalized people in the world are bearing the brunt of the worst impacts.



This is such cruel injustice 💔 pic.twitter.com/2FD2X7OEzM — Eric Holthaus (@EricHolthaus) May 20, 2020

Cyclone Amphan made landfall in India and Bangladesh, affecting a region home to poor fishing villages and 1M refugees.



The UN warns of a "new humanitarian crisis":

▪️ At least 5 deaths reported, including 2 children

▪️ About 3M people evacuated

▪️ Houses flattened or destroyed pic.twitter.com/QRr3963YjK — AJ+ (@ajplus) May 20, 2020

Cyclone Amphan hitting Kolkata, Prayers for the safety of all #AmphanSuperCyclone pic.twitter.com/20a5BFd0Fl — Narendra Modi fan (@narendramodi177) May 20, 2020

"Ущерб от суперциклона для отдельных регионов превысит ущерб от эпидемии коронавируса": В Индии ветер со скоростью 270 км/ч, разрушенные здания, 1,5 млн человек эвакуировано из прибрежных районов pic.twitter.com/w2btKkV2s9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 21, 2020

Cyclonic Storm ‘AMPHAN’ lay over Bangladesh at 0530 hrs IST of today. To weakened into a Deep Depression during next 3 hrs. pic.twitter.com/ONqryy8DIb — India Met. Dept. (@Indiametdept) May 21, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спутник NASA заснял тропический циклон "Амфан", который бушует в Индийском океане. Масштабы явления поражают.

