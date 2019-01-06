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На Грецию обрушился аномальный снегопад: есть жертвы

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На часть Греции обрушился аномальный снегопад. В центральной и северной частях температура держится ниже нуля почти неделю.

Из-за непогоды уже появились первые жертвы. Так, тело 66-летней женщины обнаружили в перевернувшейся машине в Кератее, что в 45 километрах от Афин. Двух мужчин, которые путешествовали вместе с ней, обнаружить пока не удалось, сообщает Reuters.

Снегопады серьезно нарушили транспортное сообщение, толщина снежного покрова приближается к метровой отметке, и дорожные службы не успевают очищать автодороги.

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1gr.tv

Часть авиарейсов пришлось перенаправить с севера страны. В частности, отменены все авиарейсы в греческом аэропорту Салоники.

При этом местных жителей предупредили, что в понедельник, 7 января, в Греции ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий из-за приближения циклона, который принесет обильные снегопады.

На Грецию обрушился аномальный снегопад: есть жертвы

1gr.tv

На Грецию обрушился аномальный снегопад: есть жертвы

1gr.tv

На Грецию обрушился аномальный снегопад: есть жертвы

1gr.tv

На Грецию обрушился аномальный снегопад: есть жертвы

1gr.tv

На Грецию обрушился аномальный снегопад: есть жертвы

1gr.tv

На Грецию обрушился аномальный снегопад: есть жертвы

1gr.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, Таиланд накрыл сильнейший за полвека шторм "Пабук", что в переводе с лаосского означает "Гигантский сом".

Место
Греция
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