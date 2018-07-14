На границу с Россией выехали военные: назван точный регламент встречи Трампа и Путина

Лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в понедельник, 16 июля, около 13:00 в Президентском дворце в Хельсинки.

Такую информацию обнародовала канцелярия президента Финляндии. Из-за встречи введен пограничный контроль на границах с Евросоюзом, на российско-финской границе охрану несут финские и российские пограничные войска.

Так, утром 16 июля президент Финляндии Саули Ниинисте и его жена Йенни Хаукио примут Трампа с женой Меланией и, возможно, Путина, если он не прилетит раньше, в президентской резиденции в Мянтуниемы.

Сами переговоры лидеров США и РФ пройдут в Готическом зале Президентского дворца.

Также запланирован рабочий обед, перед которым в Президентском дворце встретятся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео.

После переговоров Трамп и Путин проведут совместную пресс-конференцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Айдер Муждабаев заявил, что президент России Владимир Путин может освободить незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова как раз перед встречей.