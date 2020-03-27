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27 марта • обновлено в 19:56
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Поляки засняли с воздуха многотысячную толпу украинцев на границе. Впечатляющие фото

1.2т
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В некоторых пунктах пропуска на границе Польши с Украиной в пятницу, 27 марта, выстроились огромные очереди украинцев-заробитчан.

Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, граждане прибыли в основном без собственного транспорта и пытаются пересечь границу пешком, чтобы вернуться на Родину (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

Очередь на польско-украинской границе

Очередь на польско-украинской границе

ilmessaggero.it

"В пункте пропуска "Краковец" в 17:00 начали пропуск на пешем направлении, где за 1 час пропустили 160 человек.

На 18:00 – привлечено 3 автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области, 2 автобуса ГосЧС, 4 микроавтобуса волонтеров. В движении к пункту пропуска 7 автобусов от Львовской облгосадминистрации и 2 автобуса ГосЧС. Пропущено – 3178 человек, очередь – 1800 человек", – сказано в сообщении.

Очередь на польско-украинской границе

Очередь на польско-украинской границе

ilmessaggero.it

В пункте пропуска "Ягодин" были привлечены 20 автобусов, предоставленных органами местной власти Волынской и Ровенской областей. Пропустили 5,6 тыс. человек, очередь, как информирует Госпогранслужба, отсутствует.

В пункте пропуска "Рава-Русская" привлечены 3 автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области. Было пропущено через ПП 3729 человек, очередь (по состоянию на 18:00) – 50 человек.

"Государственная пограничная служба Украины принимает меры для скорейшего пропуска граждан без ослабления качества контроля. Привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля", – заявило ведомство.

Очередь на польско-украинской границе

Очередь на польско-украинской границе

ilmessaggero.it

Добавим, огромные очереди из заробитчан засняли с воздуха. "Страна", ссылаясь на очевидцев, пишет в Telegram, что "ситуация накаляется".

"Люди идут тысячами и боятся, что не успеют. Кричат, что прорвутся силой и сожгут "мытныцю", если их не пропустят домой после закрытия границы", – сказано в сообщении.

Предлагаем посмотреть снимки очередей на границе:

Очередь на польско-украинской границе

Очередь на польско-украинской границе

ilmessaggero.it

Очередь на польско-украинской границе

Очередь на польско-украинской границе

ilmessaggero.it

Очередь на польско-украинской границе

Очередь на польско-украинской границе

ilmessaggero.it

Очередь на польско-украинской границе

Очередь на польско-украинской границе

ilmessaggero.it

Очередь на польско-украинской границе

Очередь на польско-украинской границе

ilmessaggero.it

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 27 марта собираются прекратить любые пассажирские перевозки через границы в связи с пандемией коронавируса.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Польша
Теги
граница Государственная пограничная служба Украины фотографии заробитчане украинцы в Польше
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Комментарии
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
И эту толпу везут к вам
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Жаль нормальных украинцев... Свидомую гадость -- нет...
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