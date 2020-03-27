В некоторых пунктах пропуска на границе Польши с Украиной в пятницу, 27 марта, выстроились огромные очереди украинцев-заробитчан.
Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины, граждане прибыли в основном без собственного транспорта и пытаются пересечь границу пешком, чтобы вернуться на Родину (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).
Очередь на польско-украинской границе
ilmessaggero.it
"В пункте пропуска "Краковец" в 17:00 начали пропуск на пешем направлении, где за 1 час пропустили 160 человек.
На 18:00 – привлечено 3 автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области, 2 автобуса ГосЧС, 4 микроавтобуса волонтеров. В движении к пункту пропуска 7 автобусов от Львовской облгосадминистрации и 2 автобуса ГосЧС. Пропущено – 3178 человек, очередь – 1800 человек", – сказано в сообщении.
Очередь на польско-украинской границе
ilmessaggero.it
В пункте пропуска "Ягодин" были привлечены 20 автобусов, предоставленных органами местной власти Волынской и Ровенской областей. Пропустили 5,6 тыс. человек, очередь, как информирует Госпогранслужба, отсутствует.
В пункте пропуска "Рава-Русская" привлечены 3 автобуса, предоставленных органами местной власти Львовской области. Было пропущено через ПП 3729 человек, очередь (по состоянию на 18:00) – 50 человек.
"Государственная пограничная служба Украины принимает меры для скорейшего пропуска граждан без ослабления качества контроля. Привлечен дополнительный инспекторский состав, работают дополнительные полосы, где оформление происходит с применением мобильных комплексов пограничного контроля", – заявило ведомство.
Очередь на польско-украинской границе
ilmessaggero.it
Добавим, огромные очереди из заробитчан засняли с воздуха. "Страна", ссылаясь на очевидцев, пишет в Telegram, что "ситуация накаляется".
"Люди идут тысячами и боятся, что не успеют. Кричат, что прорвутся силой и сожгут "мытныцю", если их не пропустят домой после закрытия границы", – сказано в сообщении.
Предлагаем посмотреть снимки очередей на границе:
Очередь на польско-украинской границе
ilmessaggero.it
Очередь на польско-украинской границе
ilmessaggero.it
Очередь на польско-украинской границе
ilmessaggero.it
Очередь на польско-украинской границе
ilmessaggero.it
Очередь на польско-украинской границе
ilmessaggero.it
Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 27 марта собираются прекратить любые пассажирские перевозки через границы в связи с пандемией коронавируса.
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