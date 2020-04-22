На границе Китая с Россией зафиксировали вспышку коронавируса: город закрыли на карантин

Глеб Иванов Мир 10:56, 22.04.2020 Обновлено: 11:46, 22.04.2020

В Харбине, административном центре китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, запретили въезд иногородних жителей из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой местные государственные СМИ. Отмечается, что десятимиллионной Харбин на северо-востоке Китая столкнулся с самой большой вспышкой коронавируса в стране. Сейчас в Харбин не пускают иногородних жителей и транспорт, не зарегистрированный в городе.

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Все прибывающие в город из-за пределов Китая или эпидемических районов, обязаны быть изолированными в течение 28 дней. Таким людям будут делать два теста на нуклеиновую кислоту и один – на антитела.

Власти также будут закрывать на 14-дневный карантин жилые помещения, в которых будут выявлены подтверждены и бессимптомные случаи COVID-19.

21 апреля Харбин, что имеет воздушное сообщение с Россией, сообщил о 7 новых подтвержденных случаев заболевания, в результате чего общее количество инфицированных в городе достигло 52 человек. Трое зараженных прибыли из России. Еще около 1400 человек находятся под контролем – их проверяют на наличие признаков коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая заявили, что усиливают меры пограничного контроля из-за того, что из России приезжает много людей, инфицированных коронавирусом COVID-19.

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Мир

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