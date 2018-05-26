На границе Израиля с сектором Газа возобновились бои: есть погибший

В пятницу, 25 мая, на границе с сектором Газа вспыхнули новые столкновения между палестинцами и израильскими военными, в результате чего один человек погиб, 86 получили ранения.

Отмечается, что мужчина умер в результате огнестрельных ранений. Он был продавцем напитков и как раз находился на работе, передает DW.

В большинстве случаев палестинцы пострадали от слезоточивого газа или огнестрельного оружия.

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newsru.co.il Погибший на границе мужчина

По подсчетам израильских военных, около 1600 палестинцев бросали в солдат камни и пытались разрушить забор на границе. Кроме того, они поджигали шины и бросили в сторону солдат взрывное устройство.

Лидеры группировки ХАМАС посетили лагерь недалеко от израильской границы, где расположились протестующие, и заявили о своем намерении продолжать еженедельные митинги.

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С 30 марта 2018 года в столкновениях в районе сектора Газа погиб уже 121 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая Израиль нанес удары в секторе Газа по двум военно-морским целям и объекту "подземной террористической инфраструктуры" правящего в анклаве движения ХАМАС.

12 мая военно-воздушные силы Израиля также ударили с неба по территории сектора Газа.