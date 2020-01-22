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22 января • обновлено в 05:50
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На границе Израиля и Газы произошла стрельба: есть погибшие

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Военные Израиля открыли огонь по палестинцам, которые в районе границы с сектором Газа бросили гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Уточняется, что трое палестинцев проникли через забор безопасности в Израиль и бросили взрывное устройство в военных.

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На границе Израиля и Газы произошла стрельба

На границе Израиля и Газы произошла стрельба

"Солдаты открыли по ним огонь, было подтверждено попадание. Опасность для близлежащих израильских населенных пунктов отсутствует", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, двое из убитых палестинцев были в возрасте 18 лет, а третьему – 17 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иранский Корпус стражей исламской революции, элитным подразделением которого руководил убитый генерал Касем Сулеймани, пригрозил ударить по городу Хайфа в Израиле в случае использования территории страны для атаки США.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Израиль
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