На границе Азербайджана и Армении развязались бои: что происходит и в чем причина скандала с Украиной

Между Азербайджаном и Арменией вновь обострился многолетний конфликт. Одно из сильнейших вооруженных столкновений за последних 4 года, которое унесло жизни 16 человек, произошло в воскресенье, 12 июля, на границе двух стран. На тревожную ситуацию отреагировало мировое сообщество, в том числе и Украина, что в итоге вылилось уже в украинско-армянский конфликт.

Что стоит за эскалацией конфликта и зачем украинское посольство в Ереване облили борщом – узнавал OBOZREVATEL.

Поддержка Азербайджана

Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Что именно послужило причиной конфликта – стороны описывают по-разному. В Армении утверждают, что азербайджанские военные несколько раз пытались перейти государственную границу и захватить опорный пункт.

В Азербайджане же обвиняют Ереван в нарушении режима прекращения огня и обстреле их позиций из артиллерийских орудий без каких-либо причин.

Последствия боевого конфликта на азербайджанско-армянской границе

В домах дыры от снарядов из-за перестрелки на азербайджанско-армянской границе

На следующий день МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта. Дипломатическое ведомство призвало стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности, принятых в 1993 году.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", – написали в пресс-службе.

В результате данного заявления МИД Армении вызвал посла Украины Ивана Кулебу для разъяснений.

Вместе с тем, молодежное крыло партии "Дашнакцутюн" организовало акцию протеста под зданием посольства Украины в Ереване. Протестующие пришли под посольство с плакатами на украинском и английском языках, с лозунгами "Позор Украине", "Украина + Азербайджан", "Не будь как Украина", и скандировали "Украина, не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора".

Участники акции обвинили Украину в поддержке, по их мнению, агрессора и в конце облили двери посольства борщом.

Под посольство Украины в Ереване вышли с акцией протеста "24 канал"

Участники акции в Армении обвинили Украину в поддержке Азербайджана theworldnews.net

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL заместитель председателя "Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины" Мурад Джафаров, организация "Дашнакцутюн" была организована как террористическая группировка для создания "Великой Армении" на исторических землях Азербайджана и Турции.

"Излюбленным методом деятельности этой партии были убийства известных политиков и чиновников. Современные последователи этой ультранационалистической организации не понимают, что своим протестом возле здания посольства Украины в Ереване демонстрируют свою истинную сущность", – объяснил он нападение протестующих от данной партии на украинское посольство.

Причины эскалации

Основным раздражителем в азербайджанско-армянских отношениях, конечно, является Нагорно-Карабахский конфликт. Но нынешние боестолкновения скорее всего связаны с внутриполитическими проблемами Армении, считает Джафаров.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян с приходом к власти стал преднамеренно торпедировать переговорный процесс. По существу, власти Армении на протяжении последних двух лет преднамеренно срывали переговоры. А сейчас, когда внутриполитическая ситуация в Армении, отягощенная также широким распространение коронавируса, складывается не в пользу Пашиняна, он прибегает к военной провокации против Азербайджана", – говорит он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян тормозит переговоры по Нагорному Карабаху

Джафаров поясняет, что таким образом Пашинян пытается отвернуть внимание народа от внутренних проблем и сплотить вокруг образа внешнего врага: "Этим и можно объяснить, что боестолкновения начались не в зоне непосредственно оккупированного Нагорного Карабаха, а на северо-западе Азербайджана – в Товузском районе".

Кроме того, существует еще один вариант, почему боевые столкновения произошли именно на азербайджанско-армянской границе – желание Баку втянуть в конфликт участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Специалисты отмечают, что по сути официально вмешиваться в конфликт, который происходит на границе с Нагорным Карабахом, ОДКБ не может, так как это непризнанная территория. А вот на боевые действия на международно признанной границе между Азербайджаном и Арменией вполне, так как последняя является членом Организации.

Но ожидаемой Ереваном реакции от ОДКБ не последовало, Организация сначала созвала, а затем отменила экстренное заседание, отложив его на неопределенный срок.

Президенты стран-участниц ОДКБ

По мнению Джафарова, в ОДКБ раскусили авантюру Пашиняна и поэтому Армении дали понять, что эта организация не станет вмешиваться в конфликт на стороне Еревана.

"Отмечу, что страны-участницы ОДКБ ясно осознают, что все беды современной Армении заключаются в том, что эта страна осуществила военную агрессию против Азербайджана. В результате Армения стала аутсайдером Южного Кавказа, усилилась ее зависимость от России, она осталась в стороне от реализуемых Азербайджаном региональных проектов. То есть, оккупировав нагорно-карабахский регион Азербайджана, эта страна оказалась в геополитической ловушке, став российским сателлитом. При этом просчетом властей Армении стало то, что они не приняли в учет установленные Азербайджаном прекрасные отношения со странами-участницами ОДКБ", – объяснил он.

Война за Нагорный Карабах

Начало многолетнего конфликта было положено еще в 1988 году, когда совет депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратился к руководству СССР, Армянской ССР и Азербайджанской ССР с просьбой о передаче Нагорного Карабаха Армении. Сам регион существовал в составе Азербайджанской ССР как автономия, как, например, украинский Крым до его аннексии РФ.

Получив отказ, в Ереване и Степанакерте начались массовые протесты.

В декабре 1989 года власти Армянской ССР и НКАО подписали совместное постановление о включении области в состав Армении, на что Азербайджан ответил артиллерийским обстрелом карабахской границы. В январе 1990 года Верховный совет СССР объявил чрезвычайное положение в зоне конфликта.

Вооруженный конфликт длился до 1994 года, пока Армения, Нагорный Карабах и Азербайджан не подписали в Бишкеке протокол, на основании которого была достигнута договоренность о прекращении огня.

Но в итоге Азербайджан фактически потерял контроль над территорией, провозгласившей себя Нагорно-Карабахской республикой, которую не признают ни в одной стране мира, кроме таких же непризнанных Южной Осетии, Абхазии и Приднестровской Республики.

В Баку считают регион оккупированной территорией. По сути, Нагорный Карабах – это Донбасс в Азербайджане, поэтому Украина и выступила со словами поддержки территориальной целостности, тем более, что это является позицией всех стран-членов ООН.