Главная Новости
16 февраля • обновлено в 20:28
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

На горе-лайнере Westerdam подтвердился коронавирус: что теперь будет

2.5т
Читать материал на украинском

У пассажирки лайнера Westerdam, который не хотели принимать пять стран, подтвердился коронавирус.

Результат теста показал положительный результат. Об этом сообщает Free Malaysia today.

Вице-премьер-министр Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил заявил, что остальных пассажиров лайнера, которые все еще находятся в Камбодже, не пустят в Малайзию, поскольку "они были в тесном контакте" с 83-летней пациенткой.

Коронавирус

Коронавирус

Новости
Найдено первое лекарство от коронавируса: уже запустили в производство

Отметим, что 16 февраля власти Китая сделали первое официальное заявление о том, что карантинные и другие сдерживающие меры, введенные КНР из-за эпидемии нового коронавируса, дают свой эффект.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае по состоянию на утро воскресенья, 16 февраля, число заразившихся коронавирусом Covid-19, достигло 68 500 человек, общее количество в мире – 69 258 случаев. Скончались от болезни уже 1669 пациентов.

Об этом сообщает Государственный комитет здравоохранения КНР. Эпидемия продолжает бить антирекорды – за сутки число заразившихся увеличилось по стране более чем на 2 тысячи человек, смертельных случаев – на 146.

Из них в эпицентре заболевания – провинции Хубэй – умерли 139 человек. В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 57 416 тысяч человек, состояние более 11,2 тысяч больных оценивается как тяжелое.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Малайзия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
люди должны жить в месте своего рождения,шараебится по всему миру .нех.й!при возвращении из экзотической страны,(поездка туда должна быть только по служебной необходимости),человек должен находится на карантине,минимум две недели.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А мы самолёты из Китая принимаем(
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Как обычно, горшкомоями на лайнере представители Цэевропы!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Lux Alex
Lux Alex
Лазарев Ярослав, Не сцы, вислоухий.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги