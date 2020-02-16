На горе-лайнере Westerdam подтвердился коронавирус: что теперь будет

У пассажирки лайнера Westerdam, который не хотели принимать пять стран, подтвердился коронавирус.

Результат теста показал положительный результат. Об этом сообщает Free Malaysia today.

Вице-премьер-министр Малайзии Ван Азиза Ван Исмаил заявил, что остальных пассажиров лайнера, которые все еще находятся в Камбодже, не пустят в Малайзию, поскольку "они были в тесном контакте" с 83-летней пациенткой.

Коронавирус

Отметим, что 16 февраля власти Китая сделали первое официальное заявление о том, что карантинные и другие сдерживающие меры, введенные КНР из-за эпидемии нового коронавируса, дают свой эффект.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае по состоянию на утро воскресенья, 16 февраля, число заразившихся коронавирусом Covid-19, достигло 68 500 человек, общее количество в мире – 69 258 случаев. Скончались от болезни уже 1669 пациентов.

Об этом сообщает Государственный комитет здравоохранения КНР. Эпидемия продолжает бить антирекорды – за сутки число заразившихся увеличилось по стране более чем на 2 тысячи человек, смертельных случаев – на 146.

Из них в эпицентре заболевания – провинции Хубэй – умерли 139 человек. В больницах страны в настоящее время проходят курс лечения 57 416 тысяч человек, состояние более 11,2 тысяч больных оценивается как тяжелое.

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