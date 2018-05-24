КНДР ликвидировала последний полигон для ядерного оружия: все детали

Военные Министерства обороны Северной Кореи взорвали все три шахты и постройки на полигоне для испытаний ядерного оружия "Пхунгери".

Также были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты. Отмечается, что все происходило на глазах у журналистов из разных стран.

"Пхунгери" был последним полигоном в стране.

Замглавы Института ядерного оружия заявил, что после его закрытия у Северной Кореи не осталось полигонов для осуществления подземных ядерных испытаний.

Как сообщает Sky News, во время уничтожения полигона на месте находился их корреспондент Том Чешайра.

По его словам, чтобы добраться к полигону, он проехал 12 часов на поезде с зарешеченными окнами, а после этого еще час ехал по горам.

"Пхунгери"

"Мы поднялись в горы и наблюдали за уничтожением приблизительно с расстояния в 500 метров. Они вели обратный отчет — три, два, один. Затем прогремел мощный взрыв, его можно было чувствовать. Он был просто оглушающим", — рассказал он.

Отметим, что в северной шахте полигона "Пхунгери" были проведены пять из шести ядерных испытаний Пхеньяна. Изначально на полигоне было четыре шахты. Первая шахта была использована один раз во время первого подземного испытания, проведенного осенью 2006 года. Вскоре после этого ее закрыли.

Подземный полигон "Пхунгери" расположен в гористой местности у потухшего вулкана Пэктусан и был важной частью ядерной программы страны. На нем проводились все ядерные испытания КНДР с 2006 года по 2017 год, когда Пхеньян предположительно испытал водородную бомбу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний и закрыл испытательный ядерный полигон.

Также появилась информация, что представители разведок США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына.