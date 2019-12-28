На Гавайях разбился вертолет с туристами: шесть погибших. Фото, видео

На Гавайских островах (США) 28 декабря потерпел крушение вертолет с туристами. Всего на борту находилось семь человек вместе с пилотом.

Геликоптер не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи неподалеку Принсенвилля. Спасатели обнаружили среди обломков тела шестерых жертв катастрофы, сообщает CNN.

Отмечается, что пассажирами были представители двух семей, которые путешествовали по Гавайям. Двое из погибших – дети. Их имена не разглашаются из этических соображений, так как власть сперва намерена уведомить о трагедии близких родственников.

На Гавайях разбился вертолет с туристами

Тем временем спасатели приостановили поисковую операциею в отдаленном районе природного парка на северо-западе острова Кауай.

На Гавайах потерпел крушение вертолет с туристами Скриншот с видео

Они подчеркивают, что судьба седьмого пассажира на борту разбившегося вертолета до сих пор неизвестна.

На Гавайах потерпел крушение вертолет с туристами Скриншот с видео

На Гавайах потерпел крушение вертолет с туристами Скриншот с видео

"Поиски прерваны на некоторое время ввиду сложных погодных условий – в регионе плотный туман и сильный ветер", – говорится в сообщении.

На Гавайах потерпел крушение вертолет с туристами Скриншот с видео

При этом причина крушения вертолета пока неизвестна.

На Гавайах потерпел крушение вертолет с туристами Скриншот с видео

Карта Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане рано утром 27 декабря упал на землю самолет авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. Он рухнул в районе жилого сектора.

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