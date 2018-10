Началась паника: на Гаити произошло сильнейшее землетрясение

У побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9, которое стало сильнейшим за последние восемь лет.

На данный момент сообщается об одиннадцати погибших и более сотне раненых, передает "112 Украина". По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 20 км к юго-востоку от населенного пункта Ти Пор-де-Пе на глубине 12 км.

В результате подземных толчков есть жертвы и разрушения. Тем не менее угроза цунами не объявлялась. Семеро человек погибло в городе Пор-де-Пе и четверо - в Гро Морне.

Агентство по гражданской обороне сообщает, что в ряде населенных пунктов на северо-западном побережье началась паника среди населения. Вследствие землетрясения были разрушены и повреждены многие здания. Раненым оказывается медицинская помощь в больницах.

Президент страны Жовенель Моиз призвал граждан "оставаться спокойным", отметив, что местная и региональная власть помогают пострадавшим от стихийного бедствия.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.9 in Haiti Region 40 min ago pic.twitter.com/c7ysqd13dV