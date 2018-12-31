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На Филлиппинах рвануло возле торгового центра: две жертвы, десятки раненых

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В понедельник, 31 декабря, у входа в торговый центр в городе Котабато (Филиппины) прогремел взрыв, есть минимум 2 погибших и 34 пострадавших.

Как передает CNN, это произошло рядом с торговым центром South Seas Mall (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз). Взрыв произошел на улице после срабатывания самодельного устройства в припаркованном мототакси.

В этот момент в здании находились сотни людей, которые совершали новогодние покупки.

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Официальный инспектор местной полиции Роуэлл Сафра рассказал, что второе, меньшее самодельное взрывное устройство было обнаружено в багажной зоне второго этажа торгового центра и было безопасно взорвано властями.

Мэр Котабато Фрэнсис Синтия Гвиани-Саяди назвала взрыв "актом против человечества".

На Филлиппинах рвануло возле торгового центра: две жертвы, десятки раненых

twitter.com/ABSCBNNews

На Филлиппинах рвануло возле торгового центра: две жертвы, десятки раненых

twitter.com/ABSCBNNews

На Филлиппинах рвануло возле торгового центра: две жертвы, десятки раненых

twitter.com/ABSCBNNews

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"Я решительно осуждаю инцидент со взрывом, произошедший сегодня перед торговым центром South Seas, за день до Нового года, унесший несколько невинных жизней и ранивший десятки других... Это не просто еще один террористический акт, а акт против человечества. Я не могу понять, как такое зло существует в это время веселья", — заявила городская глава.

Пострадавших во время инцидента госпитализировали, полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственности за взрыв.

На Филлиппинах рвануло возле торгового центра: две жертвы, десятки раненых

CNN

Как писал OBOZREVATEL, 22 декабря в центре Львова прогремел взрыв на рождественской ярмарке. В ходе ЧП травмировались пять человек.

По предварительным данным, причиной стал газовый баллон в домике-ресторане "Реберня". У одного пострадавшего — серьезные осколочные ранения, у второго — ожоги почти всего тела.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Филиппины
Теги
взрывсмертьвидеофотографии
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