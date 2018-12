На Филлиппинах рвануло возле торгового центра: две жертвы, десятки раненых

В понедельник, 31 декабря, у входа в торговый центр в городе Котабато (Филиппины) прогремел взрыв, есть минимум 2 погибших и 34 пострадавших.

Как передает CNN, это произошло рядом с торговым центром South Seas Mall (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз). Взрыв произошел на улице после срабатывания самодельного устройства в припаркованном мототакси.

В этот момент в здании находились сотни людей, которые совершали новогодние покупки.

Официальный инспектор местной полиции Роуэлл Сафра рассказал, что второе, меньшее самодельное взрывное устройство было обнаружено в багажной зоне второго этажа торгового центра и было безопасно взорвано властями.

Мэр Котабато Фрэнсис Синтия Гвиани-Саяди назвала взрыв "актом против человечества".

"Я решительно осуждаю инцидент со взрывом, произошедший сегодня перед торговым центром South Seas, за день до Нового года, унесший несколько невинных жизней и ранивший десятки других... Это не просто еще один террористический акт, а акт против человечества. Я не могу понять, как такое зло существует в это время веселья", — заявила городская глава.

Пострадавших во время инцидента госпитализировали, полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственности за взрыв.

Breaking: At least 8 injured after explosion in front of South Seas Mall in Cotabato City, Philippines. pic.twitter.com/aglDz2oWLq