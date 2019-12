Тайфун-монстр обрушился на Филлипины: жуткие фото и видео смертельной стихии

На Филиппины во вторник, 3 декабря, обрушился мощный тайфун "Каммури", из-за чего погибли минимум четыре человека.

Двое людей погибли в результате падения деревьев, еще двое – из-за обрушения крыши, сообщает CNN (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В связи с непогодой власти решили закрыть крупнейший аэропорт страны, были отменены сотни рейсов.

По данным BBC, в эпицентре тайфуна скорость ветра достигает 240 километров в час.

Стихия также привела к мощным оползням в центральных районах Филиппин, на южном побережье острова Лусон.

Напомним, в связи с приближением стихии власти эвакуировали тысячи местных жителей.

