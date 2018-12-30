МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

На Филиппины обрушилось стихийное бедствие: 22 погибших

1.6тЧитать материал на украинском

На центральные филиппинский острова обрушился мощный шторм, жертвами которого стали 22 человека.

Как сообщает AFP, непогода охватила Филиппины в выходные, в затопленных населенных пунктах без остановки работают спасатели (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По данным агентства, шторм принес проливные дожди в районы Бикол и Восточные Висайи, вызвав массовые наводнения и оползни.

На Филиппины обрушилось стихийное бедствие: 22 погибших

Twitter / ndtv

"Мы отправляем военных и резиновые лодки для спасения семей. В некоторых районах наводнения достигли крыш домов", – рассказал руководитель отдела гражданской обороны региона Бикол Клаудио Юкот.

Новости
США накрыли снежный шторм и мощные ливни: стихия убила уже шестерых

Сообщается, что в Биколе погибли по меньшей мере 16 человек, а шестеро скончались в Восточных Висайях. Более 22 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Шторм уничтожил посевы риса и кукурузы, а некоторые дороги и мосты были недоступны.

По прогнозам синоптиков, еще как минимум сутки будут продолжаться сильные дожди.

На Филиппины обрушилось стихийное бедствие: 22 погибших

nst

На Филиппины обрушилось стихийное бедствие: 22 погибших

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2017 года на Филиппини обрушился шторм Тембин. Он пришел из Южно-Китайского моря. Жертвами непогоды сталы свыше 240 человек.

На острове Минданао были разрушены или заблокированы из-за оползней дороги и мосты.

Место
Филиппины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги