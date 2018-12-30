На Филиппины обрушилось стихийное бедствие: 22 погибших

На центральные филиппинский острова обрушился мощный шторм, жертвами которого стали 22 человека.
Как сообщает AFP, непогода охватила Филиппины в выходные, в затопленных населенных пунктах без остановки работают спасатели (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
По данным агентства, шторм принес проливные дожди в районы Бикол и Восточные Висайи, вызвав массовые наводнения и оползни.
Twitter / ndtv
"Мы отправляем военных и резиновые лодки для спасения семей. В некоторых районах наводнения достигли крыш домов", – рассказал руководитель отдела гражданской обороны региона Бикол Клаудио Юкот.
Сообщается, что в Биколе погибли по меньшей мере 16 человек, а шестеро скончались в Восточных Висайях. Более 22 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Шторм уничтожил посевы риса и кукурузы, а некоторые дороги и мосты были недоступны.
По прогнозам синоптиков, еще как минимум сутки будут продолжаться сильные дожди.
Philippine storm death toll rises to 59.. #Bicol: Regional authorities said at least 59 people are dead in the Bicol Region and Eastern #Visayas in the wake of Tropical Depression Usman, which downgraded to a low-pressure area after making landfall in Eastern Samar Saturday morning.
nst
Philippine storm death toll rises to 22 pic.twitter.com/D8jKXov2Fu— fateh quamrul (@FQuamrul) 30 грудня 2018 р.
At least 22 people died from a storm that swept through the central Philippine islands at the weekend, according to authorities, with rescue operations underway in flood-inundated communities https://t.co/dmh66638Mm pic.twitter.com/w74tEgfOnn— AFP news agency (@AFP) 30 грудня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2017 года на Филиппини обрушился шторм Тембин. Он пришел из Южно-Китайского моря. Жертвами непогоды сталы свыше 240 человек.
На острове Минданао были разрушены или заблокированы из-за оползней дороги и мосты.