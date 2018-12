На Филиппины обрушилось стихийное бедствие: 22 погибших

На центральные филиппинский острова обрушился мощный шторм, жертвами которого стали 22 человека.

Как сообщает AFP, непогода охватила Филиппины в выходные, в затопленных населенных пунктах без остановки работают спасатели (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

По данным агентства, шторм принес проливные дожди в районы Бикол и Восточные Висайи, вызвав массовые наводнения и оползни.

"Мы отправляем военных и резиновые лодки для спасения семей. В некоторых районах наводнения достигли крыш домов", – рассказал руководитель отдела гражданской обороны региона Бикол Клаудио Юкот.

Сообщается, что в Биколе погибли по меньшей мере 16 человек, а шестеро скончались в Восточных Висайях. Более 22 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Шторм уничтожил посевы риса и кукурузы, а некоторые дороги и мосты были недоступны.

По прогнозам синоптиков, еще как минимум сутки будут продолжаться сильные дожди.

At least 22 people died from a storm that swept through the central Philippine islands at the weekend, according to authorities, with rescue operations underway in flood-inundated communities https://t.co/dmh66638Mm pic.twitter.com/w74tEgfOnn