Главная Новости
12 января • обновлено в 17:42
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Сорвался вместе с людьми: жуткое ЧП с аттракционом на Филиппинах попало на видео

1.1т
Читать материал на украинском

В одном из парков развлечений на Филиппинах прямо во время работы сломался аттракцион.

Одна кабинка, в которой находились люди, сорвалась с крепления и рухнула вниз, другая врезалась в соседнюю. Соответствующее видео 12 января появилось на странице издания Daily Mail в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Журналисты уточнили, что серьезных ранений в результате инцидента никто не получил.

Сорвался вместе с людьми: жуткое ЧП с аттракционом на Филиппинах попало на видео

Скрин видео

Новости
''Думал, что не выберусь'': во Франции атракцион с людьми сломался на огромной высоте

Как писал OBOZREVATEL, в столице Филиппин Маниле недавно эвакуировали жителей и приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал, находящийся примерно в 100 км от города, выбросил пепел. Высота столба пепла составила около 1 км.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Богдана Васильченко
Место
Филиппины
Тег
видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги