Сорвался вместе с людьми: жуткое ЧП с аттракционом на Филиппинах попало на видео

В одном из парков развлечений на Филиппинах прямо во время работы сломался аттракцион.

Одна кабинка, в которой находились люди, сорвалась с крепления и рухнула вниз, другая врезалась в соседнюю. Соответствующее видео 12 января появилось на странице издания Daily Mail в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Журналисты уточнили, что серьезных ранений в результате инцидента никто не получил.

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, в столице Филиппин Маниле недавно эвакуировали жителей и приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал, находящийся примерно в 100 км от города, выбросил пепел. Высота столба пепла составила около 1 км.

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