На Филиппинах произошло два смертельных взрыва. bostonglobe.com

На Филиппинах погибли 14 человек и еще 75 получили ранения в результате двойного взрыва в понедельник, 24 августа.

Первый взрыв произошел вследствие подрыва мотоцикла со взрывчаткой возле торгового центра в городе Холо в провинции Сулу, передает Rappler.

На Филиппинах прогремели два теракта: 14 жертв, 75 раненых. Фото 18+

Спустя час возле Банка развития прогремел второй взрыв: подорвалась террористка-смертница, которая имела связи с ИГИЛ.

Среди 75 раненых – 27 сотрудников сил безопасности и 48 гражданских лиц. Жертвами стали 8 силовиков и 6 гражданских.

Внимание, фото 18+

Минимум 14 человек погибли в результате терактов на Филиппинах twitter.com/SunStarDavao

Еще 75 человек получили ранения twitter.com/SunStarDavao

Второй взрыв произошел спустя час после первого twitter.com/manilabulletin

Жертвами стали 8 силовиков и 6 гражданских twitter.com/manilabulletin

Два взрыва произошло в течение часа twitter.com/manilabulletin

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Афганистане в городе Пул-э-Алам взорвался автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, ранены еще 30.

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