На Фиджи обрушился мощный ураган: есть погибшие, один из островов разрушен. Фото и видео

Мирослав Семенюк Мир 12:53, 20.12.2020 Обновлено: 14:25, 20.12.2020

На острова Фиджи обрушился мощный циклон Яса. Шторму дали максимальную пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона.

Как пишет Reuters, в результате урагана погибли четыре человека. Часть населения государства осталась без крыши над головой и пресной воды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Один из небольших островов Киа был полностью разрушен штормом, а провинция Буа на острове Вануа-Леву уничтожена на 70%.

Австралия уже направила свои ВВС на помощь Фиджи.

В результате урагана погибли четыре человека
Reuters
Люди осталась без крыши над головой
ABC News
Остров Киа был полностью разрушен штормом
ABC News
Провинция Буа на острове Вануа-Леву уничтожена на 70%
ABC News
Шторму дали максимальную пятую категорию
Twitter Fiji Roads Authority
Австралия направила свои ВВС на помощь Фиджи
Twitter Fiji Roads Authority
Острова Фиджи
wikipedia.org

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре мощный ураган в турецкой Анталье нанес серьезные разрушения и убил человека.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Каспаров о войне в Карабахе: Россия показала бессилие и уступила Турции

Зеленский объявил о финале реформы Генпрокуратуры

На Одесщине руководителю детского спецучреждения объявлено подозрение в развращении воспитанников

Мошенники воруют мобильные номера украинцев и опустошают банковские карты: под угрозой 80% населения

Зеленский дал большое интервью американцам: OBOZREVATEL собрал топовые заявления