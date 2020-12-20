На Фиджи обрушился мощный ураган: есть погибшие, один из островов разрушен. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
2,5 т.
Циклон Яса бурлит на Фиджи

На острова Фиджи обрушился мощный циклон Яса. Шторму дали максимальную пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона.

Как пишет Reuters, в результате урагана погибли четыре человека. Часть населения государства осталась без крыши над головой и пресной воды (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Один из небольших островов Киа был полностью разрушен штормом, а провинция Буа на острове Вануа-Леву уничтожена на 70%.

Австралия уже направила свои ВВС на помощь Фиджи.

В результате урагана погибли четыре человека
Люди осталась без крыши над головой
Остров Киа был полностью разрушен штормом
Провинция Буа на острове Вануа-Леву уничтожена на 70%
Шторму дали максимальную пятую категорию
Австралия направила свои ВВС на помощь Фиджи

Острова Фиджи

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре мощный ураган в турецкой Анталье нанес серьезные разрушения и убил человека.

ураган