На Европу обрушился мощный шторм. Фото и видео разрушений

На страны Европы обрушился мощный шторм Белла, который принес с собой много разрушений.

Он сформировался в сентябре 2020 год на Британских островах, а теперь добрался до северо-запада континента, пишет "Укринформ". Среди пострадавших – Нидерланды, Франция, Бельгия и другие.

В Нидерландах с воскресенья, 27 декабря, действует желтый уровень опасности. По всей стране наблюдаются сложности с движением общественного транспорта, на улицах много поваленных деревьев, разбитых машин. Некоторые дороги и развязки закрыты, пишет издание.

В Бельгию и Францию шторм пришел с ветрами свыше 100 км в час в ночь на воскресенье, 27 декабря, сообщил "Интерфакс". Под ударом оказалась и столица страны Брюссель. На морском побережье скорость ветра еще была еще больше – до 120 км в час.

Из-за непогоды в стране объявили оранжевую степень погодной опасности для автодорожного движения в провинциях Льеж, Намюр и Люксембург. На этой территории из-за шторма начались снегопад и обледенение дорог.

По сообщениям местных СМИ, бригады спасателей постоянно выезжают на вызовы в провинции Валлонский Брабант для расчистки дорог от упавших деревьев и веток.

При этом нанесенный ураганом ущерб власти Бельгии пока оценили как незначительный.

Сильные ветры отмечены в воскресенье на северо-западе Франции. На Ла-Манше ветер местами достигал 130 км в час. Шторм затронул практически все атлантическое побережье страны и достиг Парижского региона.

Шторм "Белла" также привел к перебоям в электроснабжении в Уэльсе и Франции, пишет DW.

На севере Франции около 12 тыс. домов остались без электричества, а на юге Англии было нарушено железнодорожное сообщение.

В прибрежных районах Великобритании пришлось установить защиту от наводнений из-за волн, поднятых порывами ветра со скоростью 100 миль в час, сообщил The Guardian.

Северо-запад страны в воскресенье, 27 декабря, накрыло дождем со снегом и мокрым снегом.

Метеорологическое управление выпустило 112 предупреждений о наводнении на территории от Корнуолла до Кента.

Самая высокая скорость ветра в Англии была зафиксирована в районе Игл на острове Уайт: до 106 миль в час.

Сотни жителей Плимута, Труро, Кардиффа, Суонси, Телфорда в Шропшире и Ноттингеме остались без электричества из-за обрыва линий электропередач.

Метеорологическое бюро предупредило людей о рисках, связанных с летающими обломками. А группа реагирования полиции города Ньюки в Корнуолле заявила, что во время шторма Белла ветры "бросали деревья на дороги".

Из-за наводнения были остановлены все поезда между Борнмутом и Саутгемптон-Сентрал, а одна из основных линий на Лондон была заблокирована упавших на рельсы деревом.

В Шотландии, Северной Ирландия, Северном Уэльсе также объявили желтый уровень опасности в ночь с воскресенья на понедельник, 28 декабря.

Издание CBS News разместило в своем Twitter впечатляющее видео, на котором волны во время шторма разбиваются о маяк на южном побережье Англии.

На острове Уайт в Великобритании порывы ветра достигали скорости 170 км/ч, пишет ВВС.

Из-за непогоды порты Дувра и Кале предупредили, что желающие пересечь пролив Ла-Манш из-за непогоды – сильного ветра и плохой видимости – могут столкнуться с задержками.

Также, по сообщению журналистов, в Уэльсе в результате урагана отключилось электричество примерно в 21 тыс. домов, 1,7 тыс. из них не были подключены по состоянию на утро воскресенья.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что на острова Фиджи обрушился мощный циклон Яса. Шторму дали максимальную пятую категорию по шкале Саффира-Симпсона.

В результате урагана погибли четыре человека, часть населения осталась без крыши над головой. Один из небольших островов Киа был полностью разрушен штормом, а провинция Буа на острове Вануа-Леву уничтожена на 70%.