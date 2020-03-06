На Европу несется мощный циклон: какие регионы зацепит

На выходных, 7-8 марта, погоду в Центральной и Западной Европе будет определять циклон, который движется со стороны США и Канады. Украина останется в стороне.

Как пишет Express.co.uk, эти страны ожидают сильные ветер и дождь. В альпийских регионах при этом будет наблюдаться снег и риск схождения лавин.

Циклон надвигается на Европу Иллюстрация

Отмечается, что циклон зародился на северо-востоке США и начал двигаться в сторону Западной Европы.

В то же время, Украину коснутся лишь очень легкие его проявления, что видно на опубликованных картах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Украине ожидаются дожди и заморозки, а уже к концу весны – в мае – придет практически летняя погода.

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