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6 марта • обновлено в 21:19
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На Европу несется мощный циклон: какие регионы зацепит

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На выходных, 7-8 марта, погоду в Центральной и Западной Европе будет определять циклон, который движется со стороны США и Канады. Украина останется в стороне.

Как пишет Express.co.uk, эти страны ожидают сильные ветер и дождь. В альпийских регионах при этом будет наблюдаться снег и риск схождения лавин.

Циклон надвигается на Европу

Циклон надвигается на Европу

Иллюстрация

Отмечается, что циклон зародился на северо-востоке США и начал двигаться в сторону Западной Европы.

На Европу несется мощный циклон: какие регионы зацепит

В то же время, Украину коснутся лишь очень легкие его проявления, что видно на опубликованных картах.

На Европу несется мощный циклон: какие регионы зацепит

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Украине ожидаются дожди и заморозки, а уже к концу весны – в мае – придет практически летняя погода.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Тег
погода
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