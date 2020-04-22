На эпицентр коронавируса в Европе надвигается мощная стихия: появился устрашающий прогноз

На Европу из Северной Америки надвигается шторм, из-за которого может выпасть до 200 мм осадков. Основной удар придется на Испанию и Италию, где сейчас бушует COVID-19.

Как пишет Express, стихия пронесется над Средиземным морем, принеся сильные дожди на север Алжира, а после и в Тунис.

По прогнозу количество дождей увеличится уже 28 апреля, когда стихия пронесется в направлении Тирренского моря и южной Италии. Кроме того, возможные наводнения из-за обильных дождей ожидаются в центральной части страны.

Карта погоды Express

Также значительные осадки ожидаются на северо-востоке Испании и на востоке Пиренейского полуострова.

При этом сильные порывы ветры также прогнозируются по всему континенту. Непогода также застанет север Греции и Балканы.

Непогода накроет Испанию и Италию Express

Погода в Испании Express

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.