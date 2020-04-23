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23 апреля • обновлено в 21:44
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На десятки тысяч больше: в США назвали реальный уровень смертности от COVID-19

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За последний месяц от коронавируса умерло примерно на 28 тысяч больше людей, чем сообщает официальная статистика. Таким образом, настоящий процент смертности от болезни может быть намного выше.

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Как сообщает The New York Times, они сравнили смертность в странах во время пандемии с этим же периодом за прошлые годы. Получилось так, что количество умерших гораздо больше, чем сумма усредненного уровня смертности и жертв от коронавируса. Это дало повод изданию сделать вывод, что на самом деле от COVID-19 умерло больше людей, чем сообщает статистика.

Например, в Париже смертность людей удвоилась, а в Нью-Йорке её уровень вырос в четыре раза. Издание связывает это с тем, что многие страны регистрируют только умерших в больницах людей – некоторых коронавирус застал дома, а тест для определения диагноза им попросту могли не проводить.

В США назвали реальный уровень смертности от COVID-19 - он гораздо выше

В США назвали реальный уровень смертности от COVID-19 - он гораздо выше

The New York Times

В США назвали реальный уровень смертности от COVID-19 - он гораздо выше

В США назвали реальный уровень смертности от COVID-19 - он гораздо выше

The New York Times

С этим мнением согласны и демографы. Например, специалист из Института демографических исследований Макса Планка в Германии Тим Рифф уверен, что официальные данные существенно не дотягивают до реальных показателей.

"Какое бы число ни сообщалось в тот или иной день, это намного меньше настоящих цифр", – заявил он.

Например, в Стамбуле в период с 9 по 12 апреля зарегистрировали примерно на 2100 смертей больше, чем средний показатель. При этом, тогда официальная статистика заявляла о тысяче жертв от COVID-19 за весь период пандемии.

Аналогичная ситуация наблюдается в Индонезии. В конце марта там заявляли о 84 умерших от коронавируса, однако, на кладбищах в тот же период похоронили более 1000 человек.

В США назвали реальный уровень смертности от COVID-19 - он гораздо выше

В США назвали реальный уровень смертности от COVID-19 - он гораздо выше

The New York Times

В США назвали реальный уровень смертности от COVID-19 - он гораздо выше

В США назвали реальный уровень смертности от COVID-19 - он гораздо выше

The New York Times

В США назвали реальный уровень смертности от COVID-19 - он гораздо выше

В США назвали реальный уровень смертности от COVID-19 - он гораздо выше

The New York Times

Общая статистика по Европе говорит, что во время пандемии уровень смертности вырос на 20-30%.

При этом в издании не говорят о намеренном занижении статистики. Более того, правительства многих стран осознают, что часть людей умирает без подтвержденного диагноза, поэтому сейчас идет работа над тем, чтобы установить реальное количество жертв COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 21 апреля показатель смертности в Украине от коронавируса составляет 2,6%.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Спецслужбы США, ведя гибридные во,йны со своими экономическими и политическими оппонентами не брезговали самыми грязными и подлыми методами для достижения своих экспанси,онистких целей. Новейшее бактериологическое и климатическое оружие, разработанное в лабораториях Пентагона, уже приносит и будет приносить страшные беды для всего человечества в мировом масштабе.
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