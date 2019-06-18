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На чемпионском параде в Торонто устроили стрельбу: пострадали четверо

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В канадском городе Торонто во время чемпионского парада команды "Торонто Рэпторс", впервые в своей истории завоевавшей чемпионство НБА, произошла стрельба. В результате пострадали 4 человека.

Об этом сообщила в Twitter полиция Торонто. Уточняется, что стрельба произошла на улицах Бэй и Альберт.

В результате быстрых действий полиции были задержаны три человека и изъяты два огнестрельных оружия. Проводится расследование. Жизням жертв ничего не угрожает.

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Полиция на параде в Торонто

Полиция на параде в Торонто

Twitter полиции Торонто

Уточняется, что парад начался в 10 утра по местному времени. Игроки проехали по улицам города на автобусах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБА был установлен исторический рекорд – чемпионами стали два брата, один из которых выступал в 2008-2010 годах за "Лос-Анджелес Лейкерс", а другой в 2019 – за "Торонто Рэпторс".

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Место
КанадаТоронто
Тег
стрельба
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