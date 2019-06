На чемпионском параде в Торонто устроили стрельбу: пострадали четверо

В канадском городе Торонто во время чемпионского парада команды "Торонто Рэпторс", впервые в своей истории завоевавшей чемпионство НБА, произошла стрельба. В результате пострадали 4 человека.

Об этом сообщила в Twitter полиция Торонто. Уточняется, что стрельба произошла на улицах Бэй и Альберт.

В результате быстрых действий полиции были задержаны три человека и изъяты два огнестрельных оружия. Проводится расследование. Жизням жертв ничего не угрожает.

Уточняется, что парад начался в 10 утра по местному времени. Игроки проехали по улицам города на автобусах.

#NEW Video sent by a viewer to CP24 shows the moment one of the suspects were taken down by Toronto Police and TTC Special Constables. Toronto Police now say 4 people were injured in the Raptors parade shooting and 3 were arrested. 2 weapons recovered. pic.twitter.com/om74oEBpp5