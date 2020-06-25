На британские пляжи пришли около полумиллиона людей: нарушен карантин, заблокированы дороги
В английском городе Борнмут, не соблюдая социальную дистанцию, около полумиллиона людей вышли на пляжи, создав пробки на дорогах и оставив за собой тонны мусора.
Как сообщает Reuters, в последние несколько суток власти зафиксировали на пляжах огромное количество отдыхающих. Из-за этого в городе возникли проблемы с дорожным движением, а на самих пляжах неоднократно случались драки на почве злоупотребления алкоголем. Также в зонах отдыха за это время собралось около 33 тонн мусора.
"Мы потрясены тем, что мы видели в Борнмуте и Сэндбэнксе в последние двое суток. Безответственное поведение людей просто шокирует", – заявила лидер Совета Викки Слэйд.
При этом, многие люди нарушали обязательное условие нахождения на улице – 2 метра социальной дистанции. В DailyMail уточнили, что общее количество отдыхающих достигло полумиллиона человек.
Из-за этого местная власть приняла решение усилить меры контроля на пляжах: туда отправятся полицейские патрули, дополнительные уборщики, парковщики и инспекторы, которые будут разбираться с незаконными кемпингами.
"Мы настоятельно рекомендуем общественности дважды подумать, прежде чем отправляться на пляжи. Очевидно, в системе здравоохранения все еще кризис и такое количество людей может создать дополнительную нагрузку на ресурсы экстренных служб", – сообщили в полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня, Великобритания объявила о 154 новых смертельных случаях COVID-19 и только о 653 заражениях, что является самым низким ежедневным приростом в течение более трех месяцев, поскольку вспышка продолжает угасать.