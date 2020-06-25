В английском городе Борнмут, не соблюдая социальную дистанцию, около полумиллиона людей вышли на пляжи, создав пробки на дорогах и оставив за собой тонны мусора.

Как сообщает Reuters, в последние несколько суток власти зафиксировали на пляжах огромное количество отдыхающих. Из-за этого в городе возникли проблемы с дорожным движением, а на самих пляжах неоднократно случались драки на почве злоупотребления алкоголем. Также в зонах отдыха за это время собралось около 33 тонн мусора.

"Мы потрясены тем, что мы видели в Борнмуте и Сэндбэнксе в последние двое суток. Безответственное поведение людей просто шокирует", – заявила лидер Совета Викки Слэйд.

При этом, многие люди нарушали обязательное условие нахождения на улице – 2 метра социальной дистанции. В DailyMail уточнили, что общее количество отдыхающих достигло полумиллиона человек.

Из-за этого местная власть приняла решение усилить меры контроля на пляжах: туда отправятся полицейские патрули, дополнительные уборщики, парковщики и инспекторы, которые будут разбираться с незаконными кемпингами.

"Мы настоятельно рекомендуем общественности дважды подумать, прежде чем отправляться на пляжи. Очевидно, в системе здравоохранения все еще кризис и такое количество людей может создать дополнительную нагрузку на ресурсы экстренных служб", – сообщили в полиции.

На британские пляжи вышло около полумиллиона людей AFP

На британские пляжи вышло около полумиллиона людей AFP

На британские пляжи вышло около полумиллиона людей Getty Images

На британские пляжи вышло около полумиллиона людей Getty Images

На британские пляжи вышло около полумиллиона людей Getty Images

На британские пляжи вышло около полумиллиона людей PA

На британские пляжи пришли около полумиллиона людей: нарушен карантин, заблокированы дороги PA

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня, Великобритания объявила о 154 новых смертельных случаях COVID-19 и только о 653 заражениях, что является самым низким ежедневным приростом в течение более трех месяцев, поскольку вспышка продолжает угасать.