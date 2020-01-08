"На борту были большие проблемы": озвучена приоритетная версия катастрофы Boeing-737 в Иране

Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing-737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".

"Самолет потерпел катастрофу на пике военно-политического противостояния Ирана и США", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"Именно поэтому версия недружелюбного воздействия на самолет – теракт на борту или попадание в него ракеты – должна быть изначально одной из приоритетных", – подчеркнул эксперт.

Анализируя видеозапись момента катастрофы, он обратил внимание на то, что на ней видно, "как облако огня падает на землю под углом 15-25 градусов к горизонту. Отсюда можно предположить, что самолет уже был неуправляем". В этом контексте Лукашевич заметил, что "факт пожара двигателя не сразу приводит к таким последствиям – самолет может потерять тягу, начать снижаться. В конце концов, есть противопожарная система".

Самолет Boeing 737 МАУ

"Но здесь видно, что не просто горит двигатель, а самолет падает. Это значит, что на борту были большие проблемы уже помимо двигателя", – сказал эксперт. И добавил, что двигатели "горят достаточно редко, но попадание ракеты в двигатель как раз приводит к его возгоранию".

Вместе с тем Лукашевич подчеркнул, что на нынешнем этапе изучения причин катастрофы должны рассматриваться все версии, поскольку "толком не известно, что случилось на борту".

Как писал OBOZREVATEL, утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран). Все подробности и обновления – в материале OBOZREVATEL.

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